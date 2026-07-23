Krisis di tubuh klub Al-Ittihad tak lagi sekadar soal hasil di atas lapangan atau lambannya penuntasan transfer, tetapi telah berubah menjadi kondisi kekacauan manajemen yang memicu kemarahan para suporter. Mereka kini memandang bahwa klub tengah menjalani salah satu periode tersulit dalam beberapa tahun terakhir, di tengah keputusan-keputusan yang saling bertentangan dan krisis finansial yang mengancam keseluruhan proyek tim.

Setelah satu musim di mana Al-Ittihad gagal mewujudkan target-target besarnya, para suporter menanti bursa transfer yang kuat untuk mengembalikan tim ke jalur persaingan. Namun, apa yang terjadi sejauh ini menggambarkan situasi yang sama sekali berbeda, dengan judul: penundaan, kemunduran, dan penarikan diri dari sejumlah transfer, di tengah ketiadaan visi yang jelas untuk masa depan.

Krisis likuiditas: akar masalah

Masalah terbesar di dalam tubuh Al-Ittihad tampaknya bersifat finansial sebelum bersifat teknis, sebab berbagai data menunjukkan bahwa manajemen mengalami kelemahan yang jelas dalam hal likuiditas, dan hal itu berdampak langsung pada pergerakan mereka di bursa transfer.

Banyak nama dikaitkan dengan kepindahan ke "Al-Ameed", mulai dari Imam Ashour dan Marwan Attia, lalu Ezzeddine Ounahi, hingga Raphael Onyedika. Namun, negosiasi tersebut tidak berujung pada transfer yang nyata, sementara manajemen hanya sebatas terlibat dalam perlombaan yang sejak awal mereka tahu mungkin tak akan mampu mereka menangkan.

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Bahkan, krisis ini mencapai tahap yang lebih berbahaya setelah manajemen mundur dari penuntasan transfer Abdullah Radif kendati sudah ada kesepakatan dengan pemain tersebut, akibat tidak tersedianya likuiditas finansial yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak, sehingga pemain itu kemudian pindah ke tujuan lain.

Bursa transfer tanpa hasil

Nama Al-Ittihad menjadi hadir dalam sebagian besar berita transfer, tetapi absen dari transfer yang benar-benar terjadi. Setiap kali klub muncul sebagai pesaing untuk seorang pemain terkemuka, sebelum negosiasi berakhir tanpa hasil apa pun, entah karena lemahnya kemampuan finansial, keragu-raguan dalam mengambil keputusan, atau berubahnya prioritas di dalam manajemen.

Pemandangan ini menciptakan kesan di kalangan suporter bahwa Al-Ittihad kini lebih banyak bernegosiasi ketimbang mengontrak, sementara klub-klub pesaing memanfaatkan kelambanan ini untuk secepatnya menuntaskan target-target mereka.

Wiesing membayar harganya lebih awal

Perekrutan pelatih asal Jerman, Jens Wiesing, hadir sebagai permulaan sebuah proyek baru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hingga kini ia belum memperoleh perangkat yang memungkinkannya menerapkan ide-idenya.

Sang pelatih meminta penguatan yang jelas, khususnya di posisi gelandang bertahan dan playmaker, tetapi manajemen tidak berhasil memenuhi tuntutan-tuntutan ini, sehingga masa persiapan pun dimulai di tengah kekurangan yang jelas di sejumlah posisi utama.

Persoalan ini semakin rumit jika bursa transfer terus berjalan dengan tempo saat ini, karena tim bisa saja memasuki musim baru dengan susunan yang nyaris sama, meski semua pihak mengakui bahwa tim membutuhkan pembangunan ulang.

Suporter kehilangan kepercayaan

Mungkin akibat paling berbahaya dari krisis ini adalah melebarnya jurang antara manajemen dan suporter Al-Ittihad. Setiap hari tuntutan untuk melakukan perombakan manajemen semakin meningkat, setelah sebagian besar pendukung memandang bahwa krisis ini tidak berkaitan dengan pelatih atau para pemain, melainkan dengan cara pengelolaan klub dan ketiadaan perencanaan yang jelas.

Dengan semakin dekatnya awal musim baru, manajemen tampak berada di hadapan ujian yang sesungguhnya; entah mereka berhasil menyelamatkan bursa transfer dan mengembalikan kepercayaan suporter, atau memasuki musim di tengah atmosfer yang panas yang bisa membuat tekanan menjadi lebih besar dari sebelumnya.