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Manchester United dikabarkan mengidentifikasi bek tengah AC Milan, Koni De Winter, sebagai calon pengganti Lisandro Martinez yang tengah kesulitan. Manchester United menghadapi persaingan sengit dari klub-klub Premier League untuk mendapatkan pemain serbabisa timnas Belgia itu, sementara mereka berupaya keras membenahi lini pertahanan yang rapuh pada Januari.

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Butuh tambahan pemain bertahan

United dilaporkan memantau bek tengah Milan, De Winter, untuk mengatasi masalah pertahanan yang kian menumpuk, menurut Caught Offisde. Manchester United mengawali musim dengan buruk dan kini berada di zona degradasi Liga Primer Inggris.

Lini belakang United yang sangat rapuh telah kebobolan 26 gol hanya dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Catatan pertahanan yang buruk itu membuat petinggi klub aktif menjajaki bursa transfer Januari untuk mencari tambahan pemain yang bisa segera memberi dampak.

Martinez kesulitan menemukan performa terbaiknya musim ini dan baru-baru ini secara terbuka mengkritik strategi perekrutan klub. Karena itu, pemain internasional Argentina tersebut kini diperkirakan luas akan dilepas paling lambat pada 2027, sehingga kebutuhan mendesak akan pengganti berkualitas untuk jangka panjang di jantung pertahanan semakin besar.

De Winter memenuhi kriteria

De Winter dengan cepat menjadi salah satu target utama setelah mengukuhkan diri sebagai sosok penting di pertahanan Milan. Pemain berusia 24 tahun itu baru tiba di San Siro dari Genoa pada 2025, tetapi sudah mencatatkan 14 penampilan bersama tim senior Milan musim ini.

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Dengan tinggi 1,91 meter, pemain internasional Belgia itu memiliki atribut fisik yang dinilai sangat cocok untuk sepakbola Inggris. Selain itu, fleksibilitas taktiknya menambah daya tariknya karena ia sebelumnya juga mampu bermain sebagai bek kanan dan bahkan gelandang bertahan.

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Meski reputasinya berkembang pesat di seluruh Eropa, laporan menyebut De Winter tidak sedang berupaya untuk meninggalkan Italia. Milan masih memandang bek tangguh itu sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka dan tentu tidak akan melepasnya dengan harga murah.

Persaingan ketat dari klub-klub Liga Primer Inggris

Manchester United menyadari bahwa mereka harus menghadapi persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan De Winter jika Milan akhirnya bersedia mempertimbangkan tawaran resmi. Bek berbakat itu saat ini dihargai sekitar £21,4 juta (€25 juta), menjadikannya target yang sangat menarik bagi sejumlah klub Inggris dengan kekuatan finansial besar.

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Menurut laporan yang sama, Liverpool dan Chelsea juga terus memantau dengan saksama perkembangan pesat pemain Belgia tersebut di Italia. Kedua klub besar itu aktif mencari pemain bertahan muda yang serbabisa dan dapat bersaing dengan United dalam potensi perebutan tanda tangannya pada bursa transfer musim dingin.

Daftar panjang klub Liga Primer Inggris yang berminat tidak berhenti di situ, menegaskan bahwa nilai sang pemain terus meningkat. Newcastle United, Tottenham, Leeds United, dan Brentford juga dilaporkan telah mengirim pemandu bakat resmi untuk menyaksikan aksi pemain Serie A itu dalam beberapa pekan terakhir.

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Fokus beralih ke Aston Villa

Untuk saat ini, United harus menunda rencana transfer Januari mereka demi bersiap menghadapi pertandingan domestik yang sangat krusial pada akhir pekan. Mereka akan menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu sore dengan kebutuhan mendesak untuk meraih tiga poin penting di Liga Primer Inggris.

Tim perekrutan klub akan terus memantau performa De Winter dengan sangat cermat dalam beberapa pekan mendatang. Pendekatan resmi bisa segera dilakukan setelah bursa transfer musim dingin dibuka pada pergantian tahun.