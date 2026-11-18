Bagikan Ikuti GOAL di Google

Paul Ince mengatakan kepada GOAL bahwa Manchester United masih perlu menemukan pencetak 25 gol untuk memimpin lini serang. Setan Merah disarankan memilih dua striker yang teruji di Liga Primer ketimbang penyerang tajam timnas Nigeria, Victor Osimhen. Mantan pemain yang pernah menjuarai liga bersama klub Old Trafford itu menilai Ollie Watkins atau Ivan Toney akan menjadi rekrutan cerdas untuk masa depan.

Iklan

Era Cole dan Rooney sudah lama berlalu

Menemukan sosok andal untuk memimpin lini serang terbukti sulit bagi United dalam beberapa waktu terakhir, meski dana besar telah digelontorkan untuk sejumlah perekrutan yang gagal maupun dipertanyakan. Era ketika Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Carlos Tevez, dan Robin van Perise mencetak gol dengan mudah di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ sudah lama berlalu.

Penyerang asal Denmark, Rasmus Hojlund, dinilai punya potensi besar dan didatangkan dengan harga £72 juta ($95 juta), tetapi ia hanya mencetak 26 gol dalam dua musim dan kini berada di Serie A bersama Napoli.

Sesko belum meyakinkan sebagai ujung tombak

Benjamin Sesko telah menarik perhatian sejumlah tim sebelum bergabung dengan Manchester seharga £74 juta ($97 juta) pada 2025, ketika United memenangkan persaingan untuk merekrutnya. Striker asal Slovenia itu mencetak 12 gol sepanjang musim debutnya di Inggris, dengan banyak di antaranya lahir setelah ia masuk sebagai pemain pengganti.

United tampaknya belum sepenuhnya yakin pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi solusi bagi masalah yang telah lama mereka hadapi. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Marcus Rashford pun kerap diminta bermain sebagai penyerang sembilan palsu.

Iklan Iklan

Perlukah Man Utd membeli penyerang nomor 9 lagi?

Mungkinkah United kembali mengeluarkan uang untuk mendatangkan pencetak gol yang sudah teruji? Akankah Osimhen, yang kini membela raksasa Turki Galatasaray, akhirnya pindah ke Liga Primer setelah beberapa tahun menjadi bahan spekulasi?

Topik Terkait

Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Ince, mantan gelandang United yang berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, ia mengatakan kepada GOAL: “Kalau melihat Sesko, saya teringat musim lalu, ketika ia berkali-kali masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penting. Namun, itu terjadi saat ia masuk dari bangku cadangan. Setiap kali menjadi starter, ia tidak benar-benar mampu melakukan hal yang sama. Mungkin ia lebih melihat dirinya sebagai pemain pengganti yang bisa mengubah pertandingan ketimbang sebagai starter.

“Sekarang, mereka sudah mendatangkan Cunha dan Mbeumo, lalu muncul pertanyaan: di mana mereka harus dimainkan? Terkadang Cunha bermain di depan. Di mana posisinya saat di Wolves? Ia bermain di kiri. Mbeumo juga pernah dimainkan di depan. Di Brentford, ia bermain dari sisi kanan. Mereka tidak pernah benar-benar mengatakan, ‘kita perlu mencari pemain yang bisa mencetak 20 atau 25 gol’.”

Iklan

Watkins dan Toney patut masuk radar transfer

Ince menambahkan saat membahas calon rekrutan Setan Merah : “Saya suka Osimhen. Saya sering menyaksikannya bermain di Turki tahun ini. Namun, menurut saya, ada dua pemain yang bisa mereka datangkan.

“Datangkan Ivan Toney atau Ollie Watkins. Keduanya sudah teruji di Liga Primer. Saya tahu mereka bermain di Saudi dengan bayaran yang sangat besar. Namun, jika mencari striker murni yang sudah teruji di Liga Primer, datangkan Ollie Watkins atau Ivan Toney, pemain seperti mereka, karena mereka memang menciptakan peluang. Manchester United menciptakan begitu banyak peluang musim ini. Mereka hanya tidak bisa mencetak gol.

Iklan

“Saya tidak tahu apakah itu bisa terwujud pada Januari. Namun, melihat cara Manchester United bertahan dan kebobolan, mereka perlu mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Kalau melihat kualitas tim-tim tersebut, Villa mencetak empat gol di Old Trafford, itu sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya.

“Tim-tim tidak datang ke Old Trafford lalu mencetak empat gol. Bournemouth datang ke Old Trafford dan mencetak tiga gol. Itu belum pernah terdengar sebelumnya. Jika United sendiri tidak mencetak gol, inilah hasil yang mereka dapat dari pertandingan-pertandingan seperti itu. Karena itulah mereka berada di posisi ketiga dari bawah.”

Iklan

Pochettino mewarisi tim di zona degradasi

United terperosok ke zona degradasi Liga Primer sebelum mengambil keputusan untuk mencopot Michael Carrick dari jabatan manajer . Jabatan itu akan segera diserahkan kepada mantan pelatih Tottenham dan Chelsea, Mauricio Pochettino , yang telah menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Amerika Serikat.

Laga pertamanya bersama Setan Merah akan berlangsung melawan Liverpool di Anfield pada Minggu. Pelatih asal Argentina itu harus segera menilai skuadnya dan menentukan posisi yang membutuhkan tambahan pemain. Bintang Al-Ahli dan Al-Hilal, Toney dan Watkins, mungkin akan masuk pertimbangannya.