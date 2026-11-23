Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United telah secara resmi memberi tahu Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) bahwa mereka berniat mengajukan banding atas kartu merah Leny Yoro pada awal pertandingan saat kalah telak 4-0 dari Liverpool, Minggu. Pengusiran kontroversial pada menit kedelapan itu merusak debut pelatih kepala Mauricio Pochettino. Para petinggi klub bersikeras bahwa wasit Michael Oliver dan VAR telah membuat kesalahan yang merugikan.

Iklan

Pengalaman pahit Leny Yoro di Anfield melawan Liverpool membuat Mauricio Pochettino harus segera mencari solusi untuk masalah pertahanan menjelang laga Manchester United berikutnya. Petaruh yang ingin merespons perubahan taktik melalui transaksi blockchain yang cepat dapat menggunakan kode bonus BC Game kami saat mendaftar.

United resmi mulai proses banding kartu merah

United telah secara resmi memberi tahu FA bahwa mereka berniat mengajukan banding atas kartu merah Yoro saat melawan Liverpool , menurut ESPN. Bek asal Prancis itu diusir hanya delapan menit setelah pertandingan Liga Primer Inggris di Anfield dimulai pada Minggu. Wasit Oliver menilai Yoro telah menggagalkan peluang jelas Alexander Isak untuk mencetak gol. Keputusan di lapangan itu kemudian didukung oleh VAR, sehingga tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan.

Kartu merah pada awal laga itu berakibat fatal bagi United, yang akhirnya menelan kekalahan memalukan 4-0 . Para petinggi klub kini memutuskan untuk secara resmi menggugat keputusan tersebut demi membatalkan skorsing Yoro.

Petinggi klub bantah adanya peluang jelas untuk mencetak gol

Jajaran petinggi Manchester United sangat yakin para pengadil pertandingan keliru menilai insiden penting pada menit kedelapan itu. Menurut laporan tersebut, argumen utama mereka berpusat pada penguasaan bola Isak tepat sebelum Yoro melakukan tekel.

Iklan Iklan

United berpendapat bahwa sentuhan Isak yang terlalu jauh membuat kiper Senne Lammens bisa dengan mudah mengamankan bola sebelum Isak sempat melepaskan tembakan. Karena Lammens berada dalam posisi untuk menghalau bola, klub berargumen bahwa peluang jelas untuk mencetak gol tidak pernah ada.

Topik Terkait

Pelatih kepala Mauricio Pochettino secara terbuka mempertanyakan keputusan itu dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia juga menyoroti apa yang dianggapnya sebagai ketidakkonsistenan dengan membandingkan tekel tersebut dengan insiden serupa yang melibatkan Bryan Mbeumo di kotak penalti Liverpool, yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Kartu merah memicu keruntuhan pada debut Pochettino

Kepergian Yoro langsung memicu keruntuhan United di lapangan Anfield. Liverpool segera memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari insiden itu, dengan Dominik Szoboszlai mencetak gol pembuka. Unggul jumlah pemain selama lebih dari 80 menit, Liverpool dengan mudah menaklukkan rivalnya untuk meraih kemenangan telak 4-0.

Iklan

Hasil itu menjadi awal yang buruk bagi Pochettino dalam pertandingan pertamanya sejak menggantikan Michael Carrick . Kekalahan tersebut memperparah awal musim United yang sudah mengecewakan. Setelah menjalani 11 pertandingan liga, klub itu kini berada di posisi ke-19 klasemen dan sudah terjerat ancaman degradasi pada awal musim.

FA akan meninjau insiden di Anfield

FA kini akan meninjau pengajuan resmi United terkait kartu merah Yoro. Komisi regulasi independen akan menentukan apakah Oliver dan VAR melakukan kesalahan yang jelas dan nyata pada Minggu sore.

Iklan

Jika banding berhasil, Yoro akan terhindar dari skorsing dan langsung tersedia untuk dipilih saat Pochettino berupaya membalikkan keadaan klub. Jika komisi tersebut menolak banding, sang bek harus menjalani larangan bermain di kompetisi domestik.