Man United membayar hampir 10 juta euro untuk pengganti Michael Carrick

Manchester United akan berupaya keras mendatangkan Mauricio Pochettino jika Michael Carrick dipecat, demikian laporan The Athletic pada Rabu pagi. Kesepakatan pribadi dengan manajer asal Argentina itu telah tercapai.

Sejak musim ini, Carrick menangani tim di Old Trafford dengan kontrak permanen. Musim lalu, ia membawa klub tersebut finis di posisi ketiga Liga Primer Inggris saat menjabat sebagai manajer sementara.

Namun, musim ini belum berjalan lancar. Klub tersebut kini berada di posisi ke-18 Liga Primer Inggris, di zona degradasi. Di Liga Champions, mereka menempati posisi ke-17 dari 36 tim.

Setelah kekalahan menyakitkan 3-0 di kandang dari Bournemouth, manajer asal Britania Raya itu diberi waktu tiga pertandingan untuk membalikkan keadaan. Laga pertama dari tiga pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Chelsea.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Setelah itu, Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan 0-2 dari AS Roma menjadi kemenangan 3-2 di Liga Champions. Akhir pekan lalu, tim asuhan Carrick dua kali bangkit setelah tertinggal dan bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Hasil itu tidak cukup bagi petinggi klub, yang akan segera memecat Carrick. Pochettino akan menggantikannya. Kesepakatan pribadi sudah tercapai, sehingga kini Manchester United tinggal membawanya pergi dari tim nasional Amerika Serikat.

Hal itu akan menjadi urusan mudah bagi klub asal Manchester tersebut. Pochettino terikat kontrak dengan federasi sepak bola Amerika Serikat hingga pertengahan 2030, tetapi memiliki klausul pelepasan sekitar sembilan juta euro.

Mantan manajer Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Chelsea itu sangat ingin bekerja di Old Trafford. Kabarnya, ia telah menjadi penggemar klub tersebut sepanjang hidupnya.