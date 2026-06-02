Man United ingin menjalin kerja sama dengan Newcastle dan mempertimbangkan kesepakatan senilai 50 juta

Manchester United tertarik untuk merekrut Lewis Hall, demikian dilaporkan oleh The Athletic. Bek Newcastle United tersebut berada di urutan teratas dalam daftar incaran The Red Devils.

Tyrell Malacia akan meninggalkan Manchester United secara gratis pada musim panas ini, sehingga klub tersebut mencari bek kiri.

Selain itu, Luke Shaw, yang tampil di setiap pertandingan musim ini, sudah tidak muda lagi. Kontraknya pun hanya berlaku hingga pertengahan 2027.

Hall diharapkan menjadi bek kiri baru klub tersebut. Bek Newcastle berusia 21 tahun ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 dan karenanya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Menurut The Athletic, Hall diperkirakan akan berharga 50 juta euro, meskipun Newcastle tidak wajib menjualnya. Klub tersebut baru saja menjual Anthony Gordon ke FC Barcelona seharga 80 juta euro, jadi tidak ada masalah keuangan.

Pada 2024, Hall didatangkan Newcastle dari Chelsea. The Magpies membayar 35 juta euro untuk jasanya.

Pemain yang telah empat kali membela tim nasional ini tampil dalam 31 pertandingan Liga Premier untuk Newcastle musim ini. Ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist.