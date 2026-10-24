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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Man City siap kembali memburu Malo Gusto pada Januari setelah Chelsea menurunkan banderol £70 juta yang bernilai rekor dunia

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Manchester City bersiap kembali mengejar bek kanan Chelsea, Malo Gusto, pada bursa transfer Januari mendatang setelah klub London itu menurunkan banderol tinggi yang mereka tetapkan pada musim panas. Manchester City sebelumnya mundur dari negosiasi ketika Chelsea meminta biaya transfer yang akan memecahkan rekor dunia untuk seorang bek sayap.

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Penurunan valuasi menarik minat petinggi Etihad

Menurut TEAMtalk, Manchester City masih berminat memboyong bek berusia 23 tahun itu ke wilayah barat laut pada musim dingin ini jika petinggi Stamford Bridge kembali melunakkan tuntutan harga mereka. Chelsea sebelumnya mematok harga yang membuat rival domestik mereka urung merekrutnya pada musim panas dengan meminta £70 juta, melampaui rekor dunia £57 juta untuk seorang bek kanan yang dibayarkan Paris Saint-Germain demi Achraf Hakimi. Namun, tuntutan harga itu belakangan turun menjelang bursa transfer pertengahan musim.

Kasus finansial membayangi perekrutan pada musim dingin

Gusto awalnya menandatangani kontrak tujuh tahun dengan klub London barat itu pada Januari 2023 setelah pindah dari Olympique Lyon dengan nilai €30 juta (£26 juta). Ia tetap berada di Prancis sebagai pemain pinjaman sebelum bergabung dengan rekan-rekan setim barunya pada musim panas tahun itu. Terikat kontrak hingga Juni 2030, pemain asal Prancis tersebut telah tampil lima kali di Liga Primer dan dua kali di Piala Liga Inggris sepanjang musim 2026/27.

Laporan itu menyebut Manchester City memandang bek sayap serbabisa tersebut sebagai tambahan ideal untuk jangka panjang dengan potensi besar untuk berkembang. Mereka siap kembali bernegosiasi jika persyaratan finansial menjadi lebih menguntungkan.

Namun, langkah apa pun pada Januari bergantung pada hasil kasus pelanggaran aturan finansial klub yang masih berlangsung. Potensi sanksi olahraga dari sidang tersebut dapat membatasi kemampuan mereka mendaftarkan pemain baru dan menimbulkan ketidakpastian lebih luas terkait rencana transfer mereka pada musim dingin.

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Kedalaman skuad membuat Chelsea lebih terbuka

Di Stamford Bridge, ketatnya persaingan memperebutkan tempat di bawah pelatih kepala Xabi Alonso bisa membuat jajaran direksi bersedia melepas Gusto jika tawaran yang dapat diterima datang.

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Kapten klub Reece James tetap menjadi pilihan utama ketika fit, sementara rekrutan baru asal Italia Marco Palestra, lulusan akademi Josh Acheampong, serta pemain sayap Pedro Neto, yang kerap mengisi posisi bek sayap kanan musim ini, sama-sama bisa menjadi pelapis.

Meski James saat ini absen karena cedera, Chelsea memperkirakan kapten mereka kembali pada akhir Januari atau awal Februari. Karena itu, absennya James untuk sementara waktu kecil kemungkinan menghalangi kepergian Gusto atau membuat Manchester City urung menjajaki peluang merekrutnya.

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Negosiasi Januari bergantung pada harga

Terwujud atau tidaknya transfer pada musim dingin pada akhirnya bergantung pada apakah Manchester City terhindar dari larangan merekrut pemain dan Chelsea menyepakati harga kompromi yang realistis. Setelah menurunkan valuasi awal sebesar £70 juta, Chelsea harus memutuskan berapa nilai yang cukup untuk mengizinkan pemain andalan yang telah terbukti di Liga Primer itu pindah ke rival langsung. Sementara itu, Gusto akan terus bersaing mendapatkan menit bermain di bawah Alonso sebelum bursa transfer dibuka pada tahun baru.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.