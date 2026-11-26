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Manchester City mendapat kabar penting mengenai jadwal banding mereka atas serangkaian dakwaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer. Saat klub bersiap menghadapi rival perebutan gelar, Arsenal, proses hukum di luar lapangan mendekati tahap krusial yang dapat menentukan masa depan mereka.

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Jadwal sidang banding City pada Desember terungkap

Setelah putusan pada Oktober yang menyatakan mereka bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Liga Primer , Manchester City akan menghadapi sidang penentu sebelum Natal. Sebuah komisi independen memutuskan bahwa klub menggunakan kontrak komersial “palsu” untuk menyamarkan pendanaan lebih dari £830 juta antara 2009 dan 2018, sembari melakukan “upaya terkoordinasi untuk menghalangi dan mempersulit” penyelidikan.

City membantah melakukan pelanggaran dan langsung mengajukan banding . Hasilnya semula diperkirakan keluar pada awal 2027. Namun, mantan penasihat keuangan klub Stefan Borson memperkirakan kepastian akan datang jauh lebih cepat.

Borson memaparkan jadwal banding sebelum Natal

Berbicara dalam Football Uncensored bersama Piers Morgan dan Simon Jordan, Borson memaparkan perkiraan jadwal sidang serta keinginan liga agar perkara ini segera tuntas:

“Kami diberi tahu bahwa sidang akan digelar pada pertengahan Desember,” kata Borson. “Melihat susunan hari dalam kalender, kemungkinan sidang dimulai pada tanggal 12. Sepertinya sidang akan berlangsung antara lima hingga sepuluh hari, sehingga selesai sebelum Natal. Setelah itu, kami menunggu putusan. Biasanya, putusan itu membutuhkan waktu cukup lama.

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“Saya menduga Liga Primer tentu ingin mempercepatnya agar mereka mendapat putusan, lalu bisa menggelar sidang penentuan sanksi dan proses banding atas sanksi tersebut, yang pasti terjadi apa pun hasilnya, sebelum musim berakhir. Dengan begitu, mereka bisa menjatuhkan sanksi dan menghukum City pada musim ini.”

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Mengapa Liga Primer ingin menghindari gugatan hukum baru

Jika banding gagal, City bisa menghadapi denda, pengurangan poin, atau dikeluarkan dari Liga Primer. Untuk menghindari sengketa prosedural baru, Borson meyakini kedua pihak kemungkinan telah berkompromi soal jadwal, meski ada perubahan aturan yang diberlakukan pada awal musim.

“Dalam buku peraturan yang diterbitkan pada awal musim, aturan berubah dan ada jadwal yang dipercepat,” jelasnya. “Bagaimanapun, kasus dan banding seperti yang dihadapi City tidak akan pernah sesuai dengan jadwal standar. Saya pikir kemungkinan besar kedua pihak pada akhirnya menyepakati suatu jadwal, sehingga City tidak lagi punya dasar untuk mempersoalkan prosesnya di kemudian hari.

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“Hal terakhir yang diinginkan Liga Primer adalah memberi City alasan lain untuk mengambil langkah hukum berdasarkan Aturan X atau dasar lainnya, lalu mengatakan bahwa bukan hanya proses sebelumnya yang bermasalah, tetapi mereka bahkan tidak mendapat proses banding yang adil. Jika itu terjadi, kami kembali ke titik awal.”

Tekanan dalam perebutan gelar meningkat jelang duel melawan Arsenal

Di lapangan, peluang City meraih gelar mendapat pukulan telak. Mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan kalah dalam tiga dari empat laga terakhir di Liga Primer.

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Pertemuan dengan Arsenal pada Minggu kini menjadi sangat penting. Erling Haaland bahkan sudah menyebut laga itu sebagai yang “tersulit musim ini” , sementara City berupaya menghentikan kemerosotan mereka sebelum sidang pada Desember.