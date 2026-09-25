Manchester City berada dalam masalah besar. Klub itu pada Jumat siang dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap mereka terkait pelanggaran regulasi keuangan Premier League, demikian dilaporkan The Athletic.

Satu setengah tahun lalu, Premier League menyusun paket dakwaan berisi 115 tuntutan terhadap klub asal Manchester tersebut. The Citizens diduga telah melanggar aturan keuangan secara besar-besaran.

Dari 115 dakwaan tersebut, misalnya, 54 di antaranya terkait kegagalan memberikan informasi keuangan yang akurat antara musim 2009/10 dan 2017/18.

Ketua Premier League, Richard Masters, sebelumnya sudah menyatakan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran Manchester City berlangsung lebih lama daripada yang awalnya diperkirakan.

Manchester City masih akan mengajukan banding atas putusan dari komite yang dipilih secara khusus. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada klub itu juga masih belum diketahui.

Menurut The Athletic, kemungkinan hukuman tersebut dijelaskan dalam aturan W.51 di buku panduan Premier League. Sanksinya bervariasi, mulai dari teguran dan denda hingga pengurangan poin dan bahkan pengusiran dari Premier League.

Pengurangan poin bisa diterapkan baik pada saat keputusan diambil maupun secara retroaktif, yang memunculkan kemungkinan bahwa Manchester City bahkan bisa kehilangan gelar-gelar mereka.