Barcelona akan menjamu Aston Villa, besok Selasa, di Stadion Spotify Camp Nou, pada matchday keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Barcelona tidak mampu mempertahankan gawangnya tetap bersih, dalam 3 matchday pertama kiprah di turnamen Eropa tersebut, karena telah kebobolan 6 gol hingga saat ini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kiper Joan Garcia menjalani laga ini dengan menghadapi tantangan ganda, yakni melepaskan kekecewaan akibat gol yang ia kebobolan pada menit-menit akhir melawan Alaves, dan mengakhiri rangkaian gol yang menggetarkan gawangnya di Liga Champions.

Joan Garcia menampilkan level yang bagus di antara tiga mistar gawang, serta menunjukkan kesigapan dan kecepatan keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola-bola yang dimainkan di belakang garis pertahanan.

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Barcelona hanya meraih clean sheet 4 kali, dalam 11 pertandingan di LaLiga Spanyol, dengan 3 di antaranya terjadi pada empat matchday pertama.

Sejak 9 September lalu, tim asuhan pelatih Hansi Flick hanya mampu menjaga gawang Joan Garcia tetap bersih satu kali saja, yakni saat melawan Getafe di Stadion Spotify Camp Nou.

Ketika ditanya mengenai hal ini, dalam sebuah wawancara dengan kanal Sport 3, Joan Garcia tidak menyembunyikan bahwa ia mengakhiri kemenangan nyaman atas Alaves dengan merasa sedikit kecewa.

Ia mengatakan, "Semua kiper akan mengatakan hal yang sama kepada Anda: mereka ingin menjaga gawang mereka tetap bersih."

Ia menambahkan, "Namun pada akhirnya kami tahu bahwa yang terpenting adalah meraih kemenangan. Lebih baik lagi jika itu dicapai tanpa kebobolan, tetapi yang terpenting adalah memetik tiga poin."

Perlu dicatat bahwa Barcelona telah kebobolan setidaknya satu gol dalam 18 pertandingan beruntun di Liga Champions Eropa. Tim ini tidak mampu mempertahankan clean sheet di turnamen tersebut, sejak awal April 2025, tepatnya pada leg pertama perempat final melawan Borussia Dortmund. Pada musim lalu pun mereka tidak mampu mencegah lawan-lawannya mencetak gol di setiap pertandingan Eropa yang mereka jalani.