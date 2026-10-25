Real Madrid akan bertandang ke Stadion Spotify Camp Nou dengan tujuan mengakhiri rentetan tak terkalahkan yang dijaga Barcelona di Liga Spanyol di hadapan para pendukungnya sejak Mei 2025.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona menjalani El Clasico malam ini setelah meraih 23 kemenangan beruntun di kandangnya pada ajang Liga Spanyol.

Disebutkan pula bahwa Barcelona tidak pernah mengenal kekalahan di kandangnya pada Liga Spanyol sejak 525 hari lalu, di mana hampir satu setengah musim telah berlalu sejak kekalahan terakhir tim di La Liga di hadapan para pendukungnya, yang dengan jelas mencerminkan dominasi Barca.

Sejak saat itu, tim Catalan tidak hanya terhindar dari kekalahan, tetapi juga tidak membiarkan satu pun lawan merebut hasil imbang darinya, sehingga menjadi salah satu tim paling dapat diandalkan ketika bermain di kandangnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Tidak ada satu pun lawan yang mampu pulang membawa hasil positif dari kunjungannya ke Barcelona, baik di Stadion Spotify Camp Nou, Stadion Olimpiade Lluis Companys, maupun Stadion Johan Cruyff.

Sepanjang musim lalu, 2025-2026, Barcelona terus memanen kemenangan secara beruntun dan tidak berhenti meraih kemenangan hingga menghadapi seluruh tim yang tersisa di Liga Spanyol.

Tim ini meraih rentetan kemenangan yang sempurna, dengan mengumpulkan 57 poin dari 57 poin yang mungkin diraih di hadapan para pendukungnya.

Faktanya, satu-satunya tersandungnya Barcelona di kandangnya terjadi di Liga Champions Eropa, ketika kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 1-2 pada fase liga di Stadion Montjuic, lalu dari Atletico Madrid dengan skor 0-2 pada leg pertama perempat final, dan kali ini di Stadion Spotify Camp Nou.

Barcelona menjalani awal musim ini dengan pola yang sama, setelah meraih 4 kemenangan dari empat pertandingan yang dijalaninya di Stadion Spotify Camp Nou.

Untuk menemukan kekalahan terakhirnya di Liga Spanyol di kandangnya, kita harus kembali ke 18 Mei 2025, ketika Villarreal mengalahkan Barcelona dengan skor 3-2, meskipun tim Catalan sebenarnya sudah memastikan gelar La Liga.