Mamadou Sangaré, bintang baru Premier League: "Kami menggantikan Jordan Henderson dengan N'Golo Kanté"

Musim panas ini klub-klub Premier League menghabiskan lebih dari 3,5 miliar poundsterling untuk pemain baru, kembali memecahkan rekor belanja. Lebih dari separuh tim melampaui rekor mereka sendiri. Brentford juga ikut ambil bagian, dengan merekrut Mamadou Sangaré (24). Namun, transfer itu bisa saja terbukti sebagai investasi yang layak dibayar sampai ke penny terakhir. Dalam edisi serial “Hidden Gems” kami kali ini, kami mengisahkan perjalanan salah satu pemain baru paling menarik di Premier League.

Jendela transfer musim panas menegaskan bahwa tidak ada liga lain yang bisa menandingi kekuatan finansial Premier League. Dalam periode bursa terakhir, klub-klub Inggris menghabiskan total, siap-siap saja, lebih dari empat miliar euro.

Hanya pada “Deadline Day” saja, setengah miliar poundsterling sudah dibelanjakan, dengan transfer Enzo Fernández ke Manchester City (145 juta euro) yang menyamai transfer termahal dalam sejarah sepakbola Inggris. Lebih dari separuh klub memecahkan rekor mereka masing-masing, dan transfer senilai 100 juta euro atau lebih kini sudah lebih dari sekadar bisa dihitung dengan jari satu tangan. Empat dari enam pembelian termahal sepanjang sejarah Premier League terjadi pada musim panas ini.

Lalu bagaimana tim-tim bisa bersaing dalam perang finansial ini? Apakah cukup dengan ikut menghamburkan ratusan juta juga? Sering kali tidak cukup, seperti dibuktikan oleh tim-tim “yo-yo” yang dalam beberapa tahun terakhir naik lalu kembali turun antara Premier League dan Championship.

Manajemen klub dan transfer yang cermat adalah hal yang memungkinkan klub non-elite bertahan stabil di Premier League. Brighton, yang kembali ke kasta tertinggi pada 2017 setelah 34 tahun, adalah buktinya: sejak saat itu mereka tetap kompetitif dan musim lalu finis di posisi kedelapan.

Banyak yang sudah ditulis tentang Tony Bloom, matematikawan, pemain poker profesional, dan pemilik Brighton, klub Belgia Union Saint-Gilles, serta Hearts, runner-up di Skotlandia musim lalu. Namun di Brentford, ada sosok kolaborator dekatnya yang bekerja: Matthew Benham.

Seperti Bloom, Benham, mantan bankir investasi, juga membangun namanya di dunia perjudian dengan mendirikan Smartodds, perusahaan data dan konsultasi untuk petaruh. Justru pilihan inilah yang memicu perselisihan selama dua dekade dengan Bloom, sampai-sampai, menurut The Athletic, di antara keduanya sedang berlangsung “perang dingin”.

Dulu Benham bekerja dengan Bloom di perusahaan taruhan Premier Bet, sampai pada 2004 ia meluncurkan Smartodds, langkah yang dipandang Bloom sebagai pengkhianatan karena kemiripan model bisnisnya. Tapi kembali ke pokok persoalan: model statistik mereka, yang ditopang database lebih dari 100.000 pemain, bekerja dengan baik baik di sepakbola maupun di dunia taruhan.

Getty Images

Matthew Benham, pemilik Brentford, di sini bersama mantan pelatih Thomas Frank.

Pendekatan ala «Moneyball» ini membawa kesuksesan, baik secara finansial maupun olahraga. Di Brentford, rantai generasi para penyerangnya sangat menonjol: Neal Maupay digantikan Ollie Watkins, lalu disusul Ivan Toney, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo, dan Igor Thiago. Masing-masing dari mereka terbukti sebagai kesuksesan besar.

Pendekatan ini menghasilkan ratusan juta bagi klub. Sebelum jendela transfer terakhir, Brentford hanya sekali mengeluarkan lebih dari 35 juta euro untuk satu pemain, tetapi musim panas ini mereka memecahkan rekor sendiri: Mamadou Sangaré, 24 tahun, dibeli dengan biaya sedikit di bawah 50 juta. Tapi siapa dia?

Itulah pertanyaan yang diajukan para pendukung Brentford. Namun, Sangaré hanya butuh 90 menit untuk memikat mereka. Dalam laga debut melawan Tottenham, ketika ia memberikan assist pertama musim ini, para suporter paling kreatif langsung bergerak.

Para fans segera menciptakan chant untuknya: saat ia melakukan putaran kehormatan, dari pengeras suara diputar «I wanna dance with Sangaré» milik Whitney Houston.

Bahkan media pun, setelah debutnya, membicarakannya dengan antusias. The Athletic menulis: «Debutan paling mengesankan adalah gelandang Brentford, Sangaré. Ia tampil menonjol karena memang dia pemain bagus».

«Hari ini Sandro Tonali seharusnya membuktikan nilai 100 juta yang dikeluarkan Tottenham, tetapi ia dikalahkan telak oleh Sangaré, yang dibeli dengan setengah harga itu».

«Ia punya kualitas teknis dan fisik khas Premier League dan tampak sudah menjadi gelandang lengkap. Brentford mungkin telah menemukan permata tersembunyi lagi,» tutup media ternama tersebut.

Gelandang Mali berusia 24 tahun itu mencuri perhatian musim lalu bersama Lens, finis kedua di Ligue 1 dan masuk dalam tim terbaik musim ini meski tidak bermain untuk PSG.

«La Gauche Magique», “kaki kiri ajaib”, adalah julukan yang ia dapatkan sejak muda. Berasal dari Bamako, ibu kota Mali, Sangaré sejak kecil bergabung dengan Yeelen Olympique, salah satu pusat pembinaan paling bergengsi di negaranya.

«Dia selalu yang terbaik di angkatannya,» kenang Mohamed Lamine Fofana, yang akrab disapa «Lams», mantan pelatih Yeelen Olympique selama 11 tahun, dalam wawancara dengan RFI. «Pukul lima pagi, tiga jam sebelum pelajaran dimulai, dia sudah bangun untuk berlatih sendirian. Dia lebih peduli daripada yang lain,» kenang Lams. “Elegan”, “kreatif”, tetapi “bukan tipe yang ingin mengotori seragamnya”, tulis majalah itu.

«Dia adalah nomor 10 sejati, tetapi tidak suka merebut kembali bola di lini pertahanan,» kenang Lams. Namun kini Sangaré dianggap sebagai salah satu perebut bola terbaik di Eropa.

Getty Images

Kini Mamadou Sangaré dianggap sebagai salah satu perebut bola terbaik di Eropa.

Musim lalu di Ligue 1, tidak ada pemain yang mencatatkan tekel sukses lebih banyak atau merebut bola lebih banyak di area tengah lapangan darinya. Ia berada di urutan ketiga untuk duel darat yang dimenangi (159) dan kedua untuk tembakan dari luar kotak penalti.

«Dia memulai sebagai nomor 10 dalam peran yang sedikit lebih ofensif,» kenang rekan senegaranya Amadou Haïdara, yang bermain bersamanya di Lens dan di tim nasional. «Sekarang dia adalah gelandang box-to-box yang juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Secara teknis dia sangat kuat dan sekarang dia juga mencetak gol. Bagi saya dia gelandang yang komplet».

Sangaré adalah talenta yang mekar terlambat: saat remaja ia dianggap sebagai salah satu bakat terbaik Mali dan karena itu Red Bull Salzburg merekrutnya dengan kontrak lima tahun, tetapi di Austria ia tidak dianggap siap untuk tim utama.

«Itu tidak mudah ketika saya menandatangani kontrak pertama saya di Salzburg,» kenang Sangaré. «Saya harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan cara bermain di Eropa».

Karena itulah ia dipinjamkan empat kali: pertama ke FC Liefering, lalu ke Zulte Waregem, dan akhirnya ke Graz AK serta TSV Hartberg.

Justru di Hartberg ia menarik perhatian Rapid Vienna. Klub ibu kota itu terkesan dengan sang gelandang, yang mengejutkan para petinggi klub berkat penguasaannya atas bahasa Jerman. Di Vienna, ia dijanjikan bahwa mereka tidak akan menghalangi kepindahannya jika ada tawaran dari klub yang lebih besar. Pada musim itu bersama Rapid, ketika Sangaré berusia 22 tahun, ia akhirnya benar-benar bersinar. «Secara teknis dia sangat kuat,» kata direktur teknik Rapid, Markus Katzer, kepada The Athletic.

Getty Images

Mamadou Sangaré juga menjadi salah satu idola suporter Rapid Vienna

«Dia menggiring bola, menemukan solusi di ruang sempit, dan tahu bagaimana merebut kembali bola. Dia adalah perpaduan antara pemain nomor enam dan nomor delapan, dan selalu bekerja untuk berkembang. Dia terobsesi untuk menjadi lebih kuat».

«Dia juga sangat membumi,» tambah Katzer. «Dia selalu datang ke latihan dengan Crocs dan mengendarai skuter listrik». Musim luar biasa di Vienna itu menarik perhatian di Prancis, tempat RC Lens membayar 8 juta euro untuk membawa Sangaré ke Ligue 1.

Di Lens ia langsung membuat kesan besar, menjadi andalan di lini tengah, bersaing memperebutkan gelar dengan Paris Saint-Germain, dan berkontribusi pada kemenangan Coupe de France. Bagi klub-klub kecil, kesuksesan selalu punya harga: para pemain terbaik akan pergi.

Sangaré tidak menjadi pengecualian. Ia memilih Brentford sebagai langkah berikutnya dalam kariernya, meski ada minat dari klub-klub yang lebih besar. «Saya berbicara dengannya beberapa bulan lalu,» kenang Tom Saintfiet, pelatih Belgia yang juga pernah menangani tim nasional Mali, dalam wawancara dengan Sky Sports.

«Bahkan saat itu sudah muncul nama-nama klub Premier League lainnya, para raksasa sejati. Dia tenang dengan bola dan cerdas dalam mengalirkan umpan. Tentu saja dia luar biasa dalam merebut bola kembali, tetapi dia punya banyak kualitas lain yang penting dalam sepakbola modern».

«Taruh dia di Barcelona dan, dengan gaya bermainnya, dia akan punya peran penting. Tetapi Brentford adalah pilihan yang bagus: mereka tahu cara menemukan talenta yang belum banyak dikenal di Inggris. Ini bukan tujuan akhir kariernya; dia akan mencapai puncak».

Di Brentford, publik sudah telanjur jatuh hati kepadanya: «Antusiasmenya melambung tinggi,» tulis The I Paper. «Mereka punya tim yang sama seperti tahun lalu, tetapi mereka mengganti Jordan Henderson dengan N’Golo Kanté».

Di era ketika Enzo Fernández, Morgan Rogers, Elliott Anderson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Ayyoub Bouaddi telah dijual dengan nilai lebih dari 100 juta euro, 50 juta yang dibelanjakan untuk Sangaré sudah tampak seperti sebuah bargain.