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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Malo Gusto ke Man City? Enzo Maresca rencanakan reuni seiring Chelsea menurunkan harga yang diminta untuk bintang asal Prancis

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Manchester City dikabarkan bersiap kembali berupaya merekrut bek kanan Chelsea, Malo Gusto, pada bursa transfer Januari. Bek asal Prancis itu bisa bereuni dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, di Etihad setelah perannya dalam skuad berubah di bawah Xabi Alonso.

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Man City kembali meminati Gusto

Chelsea bersiap menghadapi tekanan baru terkait masa depan Gusto di bursa transfer. Menurut laporan TEAMtalk, City masih sangat berminat pada bek kanan asal Prancis itu menjelang bursa transfer Januari yang kian dekat.

Status Gusto dalam skuad baru-baru ini mengalami perubahan mencolok. Perannya berubah secara signifikan di bawah Xabi Alonso, sementara Reece James masih menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan. Kemunculan Marco Palestra juga menambah persaingan untuk mendapatkan menit bermain sebagai starter. Ketatnya persaingan memperebutkan tempat itu pun memicu spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari ibu kota.

Faktor penting Enzo Maresca

Menurut laporan yang sama, Manchester City siap kembali mengupayakan transfer pada musim dingin ini jika Chelsea memutuskan menurunkan harga yang diminta. Salah satu faktor utama di balik langkah itu adalah keberadaan Maresca. City masih sangat ingin merekrut pemain yang dikenal baik oleh Maresca dari masa sebelumnya di Stamford Bridge. Gusto bekerja erat dengan pelatih asal Italia itu pada periode tersebut.

Laporan pada Juni mengindikasikan bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan menyambut kesempatan untuk kembali bekerja sama dengannya di Etihad. Maresca pernah memuji Gusto secara terbuka dengan mengatakan: "Malo tampil fantastis."

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Chelsea melonggarkan tuntutan transfer

Chelsea semula memasang harga sekitar £70 juta untuk pemain berusia 23 tahun itu pada bursa transfer musim panas. Angka tersebut pada akhirnya terlalu tinggi bagi City, yang berharap dapat menyusun kesepakatan dengan nilai mendekati £50 juta. Namun, TEAMtalk kini melaporkan bahwa tuntutan finansial yang ketat itu telah melunak. Perkembangan ini berpotensi membuka kembali negosiasi, karena Chelsea memiliki alasan finansial yang masuk akal untuk menjual sang pemain.

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Mempertimbangkan risiko besar

Klub asal London Barat itu sama sekali tidak berada di bawah tekanan untuk menyetujui penjualan dalam waktu dekat. Gusto masih terikat kontrak hingga 2030, yang berarti Chelsea saat ini memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Biaya transfer mendekati kisaran £60 juta hingga £70 juta akan menghasilkan keuntungan besar bagi klub.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo