Fakta bahwa Donyell Malen belum mencetak gol saat melawan Aljazair dan Uzbekistan, untuk saat ini tidak membuat Roy Makaay khawatir. ''Kita sedang membicarakan dua pertandingan, bukan sepuluh,'' tegas mantan penyerang tim nasional Belanda itu dalam sebuah analisis untuk ESPN.

Makaay, yang mencetak enam gol dalam 43 pertandingan internasional untuk Belanda, memiliki saran untuk Malen yang sedang kesulitan. "Dia tidak perlu melakukan apa pun selain apa yang biasa dilakukannya. Kita sedang membicarakan dua pertandingan, bukan sepuluh pertandingan di mana dia tidak mencetak gol."

Menurut Makaay, sangat wajar jika Malen merasakan tekanan lebih besar di timnas Belanda daripada biasanya. ''Tekanan tentu saja berbeda. Piala Dunia sudah di depan mata dan dia harus menggantikan Memphis di bangku cadangan. Karena itu, tentu saja semua mata tertuju padanya.''

Makaay bertanya-tanya menjelang pertandingan grup melawan Jepang apakah pelatih nasional Ronald Koeman akan melakukan perubahan pada barisan serangnya. ''Pertanyaannya sekarang: Apakah dia akan tetap ditempatkan sebagai penyerang tengah atau menempatkan pemain yang bisa menjadi titik tumpu di sampingnya seperti Brian Brobbey. Itu bisa melengkapi permainan Malen.''

Mantan penyerang andalan Bayern München ini melihat peran penting bagi salah satu anggota staf teknis timnas Belanda, Ruud van Nistelrooij. ''Dia bisa membantunya dengan segudang pengalamannya, juga sebagai mantan penyerang andalan,'' kata Makaay, yang tahu bahwa asisten Koeman ini telah bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun.

Makaay yang optimis akhirnya merujuk pada apa yang terjadi di Piala Dunia beberapa tahun lalu. ''Pada 2018, Prancis menjadi juara dunia dengan Olivier Giroud sebagai penyerang, dan dia tidak mencetak gol sepanjang turnamen itu.''

Malen diperkirakan akan tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Jepang hari Minggu. Memphis Depay juga menjadi opsi, meskipun penyerang Corinthians itu tidak tampil mengesankan dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 1-2 melawan tim cadangan Uzbekistan pada hari Senin.