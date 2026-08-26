Di saat transfer Julian Alvarez tampak mustahil, pakar ternama Julio Maldonado "Maldini" mengungkap solusi ajaib yang ada di dalam tubuh Barcelona sendiri, sebuah solusi yang bisa membuat klub tak perlu terjun ke bursa penyerang yang gila.

Barcelona terus melancarkan upaya keras untuk mendatangkan seorang penyerang murni, di mana penyerang Argentina Julian Alvarez menempati prioritas utama mereka. Namun, Atletico Madrid menolak mentah-mentah membuka pintu negosiasi dengan seteru asal Catalan itu, sehingga menimbulkan ketegangan besar dalam hubungan antara klub dan pemain, serta membawa transfer ini ke jalan buntu.

Di tengah kebuntuan ini, sumber-sumber terdekat menegaskan bahwa Blaugrana tidak memiliki rencana cadangan yang jelas di bursa transfer. Meski nama-nama seperti Lautaro Martinez hingga pemain Jerman Nicolo Tresoldi sempat dilontarkan, kepercayaan masih tetap besar terhadap komposisi skuad saat ini yang diperkuat oleh transfer Adjmi dan Gordon.

Raphinha: Penyerang Nomor 9 yang Baru?

Kejutan besar dilontarkan oleh komentator saluran Movistar+ dan program "El Partidazo de la Cope", Maldini, yang menegaskan bahwa Barcelona tidak perlu merekrut penyerang mana pun jika transfer Julian gagal.

Maldini mengatakan dalam analisisnya untuk surat kabar Spanyol "Sport": "Saya rasa Raphinha akan menjadi penyerang nomor 9 jika Barcelona tidak merekrut pemain lain. Barcelona tidak mampu merekrut Kane atau Julian, tetapi Raphinha memiliki keganasan yang membuatnya layak menjadi pemain bertahan pertama yang menekan lawan, serta memberikan pergerakan konstan tanpa bola."

Maldini menilai bahwa kesulitan ekonomi dan olahraga membuat sulit untuk menemukan penyerang yang mampu langsung membuat perbedaan, sementara pemain Brasil itu muncul sebagai solusi internal yang sudah teruji selama masa persiapan, dan mampu beradaptasi dengan gagasan pelatih Hansi Flick berkat kemampuannya dalam melakukan pressing tinggi, pergerakan konstan di belakang para bek, serta kontribusinya dalam membangun serangan.

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Mengenai opsi-opsi lain, Maldini menganggap bahwa pemain Jerman Nicolo Tresoldi (22 tahun) merupakan pilihan berbeda dengan tipe Luuk de Jong, seraya berkata: "Dia penyerang kelas atas, saya akan merekrut penyerang murni untuk menit-menit tertentu, yang mampu mencetak gol melalui umpan silang."