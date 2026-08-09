Paolo Maldini, mantan direktur teknik Federasi Sepakbola Italia, mengungkapkan bahwa perubahan kesepakatan mengenai kewenangannya menyebabkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut, seraya menegaskan bahwa kepercayaan tidak lagi tersedia untuk melanjutkan pekerjaan.

Maldini menjelaskan, dalam wawancara panjang dengan surat kabar Corriere della Sera, alasan pengunduran dirinya dari jabatan direktur teknik Federasi Sepakbola Italia, dengan mengatakan: "Kesepakatan itu ditinjau ulang, dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengundurkan diri, atau lebih tepatnya menolak menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang seharusnya dimulai pada 1 Agustus. Tidak ada lagi syarat untuk kepercayaan."

Paolo Maldini berbicara untuk pertama kalinya tentang kepergiannya dari timnas Italia, di mana mantan direktur teknik Federasi Sepakbola Italia itu memaparkan detail penunjukannya lalu pengunduran dirinya beberapa hari kemudian.

Maldini menambahkan: "Malagò menghubungi saya saat Paskah, dan saya menyatakan kesiapan saya untuk membantu. Ini bukan hanya soal meluncurkan kembali timnas Italia, tetapi kami harus membangun kembali sepakbola Italia. Kami menciptakan jabatan direktur teknik, sebuah jabatan yang sebelumnya tidak pernah ada pada kami. Selain itu, Leonardo memiliki kemampuan organisasi yang besar. Namun kemudian kesepakatan itu ditinjau ulang, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengundurkan diri, atau lebih tepatnya menolak menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang seharusnya dimulai pada 1 Agustus."

Maldini secara khusus menyinggung persoalan pemilihan pelatih kepala berikutnya untuk timnas Italia, dengan mengatakan: "Pada awalnya saya bertanya kepadanya (yakni Malagò): siapa yang memilih pelatih kepala? Dia menjawab saya: kalian yang memilihnya dan saya yang menyetujuinya. Itulah kesepakatannya."

Ia menambahkan: "Di asosiasi liga, saya menjelaskan proyek kami yang didasarkan pada dua jalur berbeda. Membangun kembali sepakbola Italia membutuhkan waktu, dan juga membutuhkan mentalitas baru."

Perselisihan muncul ketika gagasan menunjuk Andrea Pirlo diajukan, di mana Maldini berkata: "Malagò menghubungi saya dan Leonardo untuk mengatakan kepada kami: menurut pendapat saya tidak mungkin merekrut Pirlo. Dan mulai hari ini sayalah yang akan memutuskan pelatih, dan kalian yang menyetujui."

Maldini menegaskan penolakannya terhadap perubahan kewenangan ini, dengan mengatakan: "Jika saya memiliki tugas dan tanggung jawab, maka hal ini tidak dapat diterima. Tidak ada lagi syarat untuk kepercayaan guna melakukan pekerjaan yang besar. Kami berada di Coverciano (markas federasi), tetapi sistemnya terhenti."

Maldini melanjutkan pembicaraannya dengan beralih ke situasi terkini di dalam Federasi Sepakbola Italia, dengan mengatakan: "Kehadiran sosok seperti Ranieri merupakan nilai tambah, tetapi saya khawatir timnas Italia akan diberi kepentingan yang besar, sementara upaya membangun kembali sepakbola Italia mendapat kepentingan yang jauh lebih kecil."

Ia menutup: "Saya punya satu hal yang akan terus menyakiti saya dari dalam. Saya telah mengemban tugas yang berat, tetapi tugas itu berubah menjadi sebuah mimpi, yaitu melakukan sesuatu untuk generasi mendatang. Ini sungguh sesuatu yang disayangkan."