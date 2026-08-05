Maldini tentang perpisahan dengan Baresi: "Kemarin saya merasakan emosi yang kuat, kami semua berdiri untuk Franco"

Paolo Maldini, yang diwawancarai rekan-rekan dari Repubblica, mengenang kembali emosi yang ia rasakan selama pemakaman Franco Baresi: "Saya ada di sana untuk Franco, kami semua ada di sana untuknya. Benarkah saya terharu? Benar, tapi kita sedang membicarakan Baresi. Saya memikirkannya, kami telah berbagi banyak hal bersama. Pertandingan, kemenangan, momen. Saya merasakan emosi yang kuat.

Saya menyayanginya, begitu banyak kenangan indah yang mengikat saya dengannya. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Banyak mantan rekan setim Franco yang hadir? Rasanya seperti bertemu kembali dengan teman-teman lama. Kami tidak pernah benar-benar kehilangan kontak, tetapi bisa berkumpul bersama selalu menghadirkan emosi yang istimewa. Dalam kesempatan ini kami seolah berbaris untuk kapten kami".