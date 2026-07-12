Maldini membawa Guardiola kembali ke persaingan untuk melatih timnas Italia... dan Ancelotti juga masuk dalam daftar

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, kembali menjadi kandidat untuk melatih tim nasional Italia, setelah Paolo Maldini dan Leonardo ditunjuk memimpin proyek baru Federasi Sepak Bola Italia.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Italia telah menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknis dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga akhir Piala Dunia 2030, sementara rekan setimnya di AC Milan dan mantan direktur AC Milan serta Paris Saint-Germain, Leonardo, akan bergabung sebagai penasihat dalam proyek baru tersebut.

Proyek Maldini yang berlangsung selama empat tahun ini disertai dengan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya dalam jabatannya yang baru, di mana ia diharapkan akan melakukan perubahan besar-besaran dalam mekanisme kerja tim nasional Italia dan sistem pembinaan usia muda.

Penunjukan pelatih kepala baru menjadi prioritas utama Maldini saat ini.

Persaingan untuk posisi tersebut selama beberapa pekan terakhir hanya melibatkan Roberto Mancini dan Antonio Conte; Conte mendapat dukungan dari klub-klub Serie A, sementara Mancini memiliki hubungan yang kuat dan telah terjalin lama dengan Ketua Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò.

Kedua pelatih tersebut memiliki pengalaman melatih yang luas, dan masing-masing pernah memimpin timnas Italia, namun keduanya menghadapi beberapa keraguan. Ada keraguan mengenai kesesuaian taktis Conte, sementara keputusan Mancini untuk meninggalkan timnas Italia pada tahun 2023 guna melatih timnas Arab Saudi masih menjadi poin perdebatan bagi sebagian pihak.

"La Gazzetta dello Sport" menegaskan bahwa Conte dan Mancini tidak berada di urutan teratas daftar prioritas Maldini dan Leonardo, sambil mencatat bahwa Guardiola kembali masuk dalam daftar kandidat dengan kuat, dan bukan lagi pilihan yang “tidak realistis” seperti yang dipandang sebelumnya, mengingat ia pernah melatih Manchester City dan Barcelona.

Gaji tetap menjadi hambatan terbesar dalam merekrut Guardiola, karena surat kabar tersebut menjelaskan bahwa total gaji tahunannya pada musim terakhirnya bersama Manchester City (2025–2026) mencapai sekitar 25 juta euro.

Diharapkan klub-klub Serie A akan ikut membiayai gaji pelatih baru tersebut, dalam upaya mendatangkan pelatih kelas dunia; namun, kontribusi tersebut tidak akan cukup untuk menutupi nilai gaji yang diterima Guardiola saat bersama Manchester City.

“La Gazzetta dello Sport” menyebutkan bahwa harapan masih ada, namun keputusan tersebut akan sangat bergantung pada diskusi yang akan dilakukan oleh duet Maldini dan Leonardo. Selain itu, keinginan Guardiola untuk mencoba melatih tim nasional pada suatu tahap dalam kariernya memberikan dorongan tambahan bagi timnas Italia dalam hal ini.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti dan Andrea Pirlo mungkin menjadi pilihan alternatif, jika Federasi Sepak Bola Italia memutuskan untuk tidak merekrut Conte, Mancini, atau Guardiola.