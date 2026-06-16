Malam yang penuh ketegangan di Miami... Apa yang terjadi pada Al-Owais menjelang laga melawan Spanyol?

Keluarnya kiper timnas Saudi, Mohammed Al-Owais, dari lapangan di Miami sambil mengeluhkan nyeri otot pada menit-menit akhir pertandingan melawan Uruguay memicu kekhawatiran di kamp "Al-Akhdar".

Al-Owais, yang menjadi bintang dalam hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, terpaksa menerima perawatan di lapangan setelah menahan serangkaian serangan berbahaya, dan keluar pada masa injury time karena kelelahan yang jelas, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan absennya pada pertandingan kedua.

Pelatih timnas Saudi, Georgios Donis, mengakhiri perdebatan mengenai kondisi fisik Mohammed Al-Owais, dengan menegaskan bahwa kiper "Al-Akhdar" tersebut siap sepenuhnya untuk menghadapi Spanyol di babak kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Donis mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Mohammed Al-Owais baik-baik saja, yang terjadi hanyalah kelelahan, dia siap sepenuhnya untuk pertandingan melawan Spanyol, dan akan ikut bermain."

Pernyataan pelatih asal Yunani itu muncul setelah muncul kekhawatiran saat Al-Owais terlihat memegangi otot paha belakangnya pada menit-menit akhir pertandingan melawan Uruguay, yang berakhir imbang 1-1 di Miami.

Al-Owais menjadi salah satu bintang utama pada putaran pertama, setelah melakukan serangkaian penyelamatan krusial yang menjaga Arab Saudi tetap dalam pertandingan melawan Uruguay. Jaringan "Sky Sports" menjulukinya sebagai "pahlawan" sejati dalam laga tersebut meskipun ada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Maxi Araujo di menit-menit akhir.

Kiper Saudi itu mendapat penilaian terbaik di antara semua pemain kedua tim dalam pertandingan tersebut, dengan nilai 7,7 di situs "Sofascore", sehingga dinobatkan sebagai bintang tak terbantahkan dalam pertandingan tersebut.

Saudi Arabia sempat unggul atas Uruguay lewat gol Abdulilah Al-Omari pada menit ke-41, sebelum Maxi Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-80, dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Grup H yang juga dihuni Spanyol dan Cape Verde.

Tim pelatih berharap Al-Owais dapat mempertahankan performa gemilangnya saat menghadapi Spanyol, juara Eropa, dalam pertandingan yang dianggap Donis sebagai "kunci lolos", terutama karena semua tim di grup tersebut memiliki poin yang sama setelah putaran pertama.