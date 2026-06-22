"Malam yang mungkin takkan berakhir"... Apa yang akan terjadi jika "skenario mimpi buruk" menghantui pertandingan Irak melawan Prancis?

Pertandingan antara Prancis dan Irak pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Senin malam di Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia, terancam ditunda dalam waktu lama—bahkan hingga berjam-jam—akibat badai petir hebat yang diperkirakan akan terjadi, sebuah kejadian yang mungkin menjadi yang pertama dalam Piala Dunia kali ini.

Menurut jaringan berita Amerika Serikat “CBS News”, yang telah mengeluarkan peringatan cuaca darurat untuk kota tersebut dan daerah sekitarnya, prakiraan cuaca terbaru menunjukkan akan terjadi hujan petir lebat antara pukul 14.00 hingga 19.00 waktu setempat, yaitu selama periode waktu yang ditentukan untuk dimulainya pertandingan dan berlanjutnya pertandingan tersebut.

Jaringan berita tersebut menyebutkan bahwa “banyak badai petir diperkirakan akan semakin intens, disertai angin kencang dan kilat yang hebat, serta risiko terjadinya tornado terisolasi,” yang menandakan adanya komplikasi besar yang berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan krusial bagi kedua tim.

Meskipun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) adalah penyelenggara turnamen ini, namun FIFA tidak memiliki kewenangan atas protokol yang akan diterapkan oleh otoritas Amerika Serikat, karena peraturan federal AS-lah yang menjadi acuan utama dalam hal ini, terutama karena Stadion Lincoln Financial Field tidak dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka-tutup.

Peraturan AS menetapkan bahwa begitu kilat terdeteksi dalam radius 13 kilometer dari stadion, pertandingan akan ditangguhkan secara otomatis, penonton harus dievakuasi, para pemain segera kembali ke ruang ganti, lalu menunggu 30 menit tanpa adanya badai petir lainnya sebelum pertandingan dilanjutkan, dan waktu pertandingan dihitung ulang dari nol jika terdengar badai petir lagi.

Penangguhan pertandingan di Amerika Serikat dapat berlangsung tanpa batas waktu, seperti yang terjadi selama Piala Dunia Antarklub yang diselenggarakan di Amerika Serikat tahun lalu, di mana 6 pertandingan ditunda, terutama pertandingan babak 16 besar antara Chelsea dan Benfica (4-1 setelah perpanjangan waktu), yang berakhir 4 jam 38 menit setelah dimulai akibat serangkaian penundaan yang disebabkan oleh badai petir.

Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat berencana mengirimkan tim ke setiap kota tuan rumah untuk memantau risiko cuaca secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, baik itu menghentikan pertandingan, mengevakuasi stadion, atau mengizinkan dilanjutkannya pertandingan, dan jika terjadi badai petir yang parah, badan tersebut merekomendasikan untuk mempertimbangkan pembatalan atau penundaan acara, atau memindahkannya ke tempat tertutup jika memungkinkan.

Perlu dicatat bahwa peraturan Piala Dunia hanya menyebutkan kondisi cuaca sebagai alasan untuk penghentian sementara atau ketika perlu menutup atap, dan Pasal 20 menyatakan bahwa “jika pertandingan telah dimulai dan atap dalam keadaan terbuka, lalu terjadi penurunan kondisi cuaca yang signifikan, wasit berwenang, setelah berkonsultasi dengan manajer pertandingan FIFA, untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan”, namun hal ini tidak berlaku untuk Stadion Philadelphia yang terbuka.

Badai petir, di samping panas yang ekstrem, menjadi faktor utama bagi panitia penyelenggara, yang mengacu pada pengalaman Piala Dunia Klub untuk menetapkan prosedur yang diperlukan. Hal ini menandakan malam yang panjang dan rumit bagi para penonton maupun pemain, terutama bagi mereka yang datang lebih awal dan berencana menonton pertandingan hingga larut malam.