"Malam yang epik"... Mengapa kemenangan Inggris atas Meksiko ini dianggap sebagai yang terbesar sejak 1966?

Inggris mencatatkan salah satu kemenangan terhebatnya dalam sejarah Piala Dunia berkat kemenangan dramatisnya atas Meksiko (3-2) di Stadion Azteca yang legendaris, hari Senin ini, sehingga lolos ke perempat final di mana mereka akan menghadapi Norwegia di Miami Sabtu mendatang, dalam penampilan heroik yang digambarkan oleh BBC Sport sebagai yang terbaik sejak The Three Lions menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966.

"BBC" mengutip pernyataan mantan kapten timnas Inggris, Alan Shearer, yang mengatakan: “Para pemain ini telah mewakili negara mereka dengan penampilan yang luar biasa. Segala hal yang bisa menghalangi mereka, segala tantangan yang mereka hadapi (energi, ketinggian yang ekstrem), mereka atasi semuanya, dan pantas meraih kemenangan ini. Itu adalah penampilan yang menakjubkan dari awal hingga akhir.”

Malam bersejarah

Inggris berhasil menembus salah satu benteng terkuat dalam sepak bola dunia, di mana tim nasional Meksiko hanya kalah dua kali dari 89 pertandingan resmi di Stadion Azteca sebelum pertandingan ini, dalam kondisi luar biasa yang mencakup ketinggian stadion yang melebihi 7.000 kaki, serta penundaan kick-off selama satu jam penuh akibat badai petir, dan pengusiran bek Jarell Quansah di awal babak kedua.

Para pemain Inggris pun berlutut dalam kegembiraan dan kelelahan setelah peluit akhir dibunyikan, sementara pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, memeluk pahlawan pertandingan, Jude Bellingham, pencetak dua gol tersebut, dalam adegan emosional yang mencerminkan besarnya pencapaian bersejarah ini.

Bellingham Mengakhiri Kontroversi

Bellingham mengakhiri perdebatan mengenai posisinya di susunan pemain inti dengan dua gol luar biasa yang membawa Inggris memimpin, ditambah penampilannya yang komprehensif yang mencakup intervensi krusial di garis gawang yang mencegah bek Meksiko César Montes mencetak gol penyama kedudukan (2-2) tepat sebelum akhir babak pertama.

Setelah Julian Kenones memperkecil ketertinggalan Meksiko, dan Inggris mengalami kejutan akibat kartu merah yang diterima Kwan-sa, kapten Harry Kane menambah gol ketiga dari tendangan penalti untuk memberikan timnya keunggulan yang menentukan.

Tuchel membuktikan kemampuannya

Tuchel menunjukkan keahlian taktisnya dengan mengambil keputusan krusial setelah kartu merah tersebut, di mana ia memasukkan John Stones menggantikan Bukayo Saka, lalu Dan Burn, dan Jed Spence untuk membentuk barisan pertahanan lima orang yang mampu menahan tekanan hebat Meksiko di menit-menit akhir, termasuk 11 menit waktu tambahan.

Scherer berkata: “Saat timnas Inggris berada di bawah tekanan, sang pelatih melakukan pergantian pemain yang tepat. Para pemain cadangan masuk dan menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Sungguh malam yang tak terlupakan!”

Suasana Legendaris

Stadion Azteca menyuguhkan suasana legendaris, di mana para pendukung berbaris di kedua sisi jalan lima jam sebelum pertandingan dimulai, dan keributan saat kick-off begitu memekakkan telinga, hingga beberapa pendukung Meksiko meneteskan air mata saat menyanyikan lagu kebangsaan.

Suara guntur, kilat, dan awan gelap yang menyelimuti stadion saat pertandingan tertunda semakin menambah keseruan dan ketegangan, di malam yang berlanjut hingga fajar bagi para penonton di Inggris.

Impian Bintang Kedua

Dengan kemenangan bersejarah ini, Tuchel melanjutkan misinya yang diembannya sebagai pengganti Gareth Southgate, yaitu “menambahkan bintang kedua pada seragam tim nasional” dengan memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah Inggris, dalam penampilan yang dapat digambarkan sebagai yang paling menonjol di masa jabatannya, dan setara dengan kemenangan apa pun yang diraih tim nasional Inggris dalam beberapa tahun terakhir.