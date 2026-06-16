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Malam yang akan tercatat dalam sejarah... Mbappé masuk ke dalam "daftar legendaris" tim nasional Prancis berkat golnya ke gawang Senegal

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
K. Mbappe
Prancis
Senegal
AS

Menjadi pemain inti dalam pertandingan malam ini

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, mencatatkan namanya dalam sejarah setelah tampil sebagai pemain inti dalam skuad Les Bleus saat menghadapi Senegal pada Selasa malam ini, dalam Piala Dunia 2026.

Menurut situs global "Transfermarkt", dengan penampilannya sebagai starter melawan Senegal hari Selasa ini, Kylian Mbappé telah memainkan pertandingan internasional ke-99 bersama timnas Prancis.

 Penyerang Real Madrid yang baru berusia 27 tahun ini terus melanjutkan kariernya hingga menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Prancis.

Dengan pertandingan ke-99 ini, Mbappé masuk dalam daftar 10 besar pemain Prancis dengan penampilan terbanyak bersama timnas.

Daftar 10 besar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Prancis diisi oleh para legenda, di mana kiper Hugo Lloris memimpin daftar tersebut dengan 145 pertandingan internasional, disusul langsung oleh bek tangguh Lilian Thuram di posisi kedua dengan 142 pertandingan.

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 Di peringkat ketiga dan keempat, penyerang Olivier Giroud dan bintang lini serang Antoine Griezmann berada di posisi yang sama dengan masing-masing 137 pertandingan, diikuti oleh “Rusa Hitam” Thierry Henry di peringkat kelima dengan 123 pertandingan.

Di paruh kedua daftar, “Batu Karang” Marcel Desailly menempati peringkat keenam dengan 116 pertandingan, mengungguli legenda Zinedine Zidane yang telah bermain dalam 108 pertandingan internasional dan berada di peringkat ketujuh, diikuti oleh gelandang bertahan Patrick Vieira di peringkat kedelapan dengan 107 pertandingan, kemudian manajer teknis Les Bleus saat ini, Didier Deschamps, di peringkat kesembilan dengan 103 pertandingan, sementara penyerang Kylian Mbappé menutup daftar ini di peringkat kesepuluh dengan 99 pertandingan internasional.

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