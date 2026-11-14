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Bruno Fernandes, kapten timnas Portugal sekaligus gelandang Manchester United, menolak untuk menyerah setelah kekalahan telak dari Denmark dengan skor 1-4, seraya menegaskan bahwa target tim tetap mengakhiri fase grup di puncak klasemen.

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Ia menegaskan bahwa kekalahan yang dialami timnas di Braga tidak berarti akhir dari perjalanannya, dan bahwa di depannya masih terbuka peluang baru untuk merebut posisi pertama pada pertandingan mendatang menghadapi Wales, meski penampilan tim mengecewakan.

Fernandes berbicara dalam wawancara dengan kanal “11” Portugal, usai kekalahan yang ia gambarkan sebagai malam yang sulit dan harus disikapi sebagai kesempatan untuk belajar serta mengevaluasi kesalahan.

Kapten timnas itu mengakui bahwa Portugal tidak berhasil menjalankan rencananya sesuai yang diinginkan, dan tidak mampu menerapkan gaya bermainnya yang biasa, seraya menyatakan bahwa tim tidak tampil sesuai level yang diharapkan, dan bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum pertandingan berikutnya.

Pemain Manchester United itu menjelaskan bahwa timnas Portugal sangat bergantung pada kekuatannya di lini tengah, tetapi Denmark berhasil menutup ruang di area sentral, dan mencegah para pemainnya memanfaatkan senjata tersebut.

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Ia menambahkan bahwa lawan bermain cerdik dalam menyikapi cara bermain Portugal, sehingga mempersulit tugas menembus pertahanan dan menciptakan peluang, serta memaksa tim mencari solusi serangan melalui sisi sayap alih-alih mengandalkan pergerakan dan umpan ke jantung pertahanan.

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Fernandes menuturkan bahwa penggunaan sisi sayap tidak memberi Portugal efektivitas yang diharapkan, karena tim mengandalkan duel individu dan pengiriman umpan silang, meski menyadari kemampuan timnas Denmark dalam menghadapi gaya ini.

Ia menegaskan bahwa lawan kuat dalam aspek tersebut, dan juga menunjukkan efektivitas besar di depan gawang, dengan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mencetak gol-golnya, hal yang turut memperlebar selisih dan menyulitkan Portugal untuk kembali ke pertandingan.

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Kapten timnas itu tidak berusaha mengecilkan besarnya kegagalan ini, karena ia mengakui bahwa tim melakukan kesalahan-kesalahan yang jelas, dan bahwa penampilannya selama laga tidak sepenuhnya positif.

Namun pada saat yang sama ia menolak menganggap pertandingan itu tanpa hal-hal yang bisa dipetik manfaatnya, seraya menegaskan bahwa staf pelatih dan para pemain dituntut untuk menganalisis apa yang terjadi, dan menentukan aspek-aspek yang tidak berjalan dengan benar, sambil mempertahankan unsur-unsur positif yang terlihat meski dengan hasil yang berat ini.

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Fernandes mengingat kembali awal perjalanan timnas Portugal di UEFA Nations League, setelah meraih kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya, dan menilai bahwa hasil-hasil ini menegaskan bahwa tim memiliki peluang nyata untuk mengakhiri grup di posisi pertama.

Ia mengatakan bahwa kekalahan dari Denmark tidak menuntut perubahan target atau melepaskan ambisi, seraya menjelaskan bahwa perhitungan tidak berubah, dan bahwa perebutan puncak klasemen masih bergantung pada apa yang akan ditampilkan timnas pada pertandingan terakhirnya.

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Kapten Portugal itu menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya menyikapi pertandingan mendatang dengan positif dan penuh semangat, serta fokus meraih tiga poin yang gagal diperoleh tim menghadapi Denmark.

Portugal hanya membutuhkan satu poin dari pertandingannya melawan Wales untuk memastikan puncak klasemen grup, yang memberi para pemain kesempatan untuk melewati dampak kekalahan dan memulihkan keseimbangan.

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Fernandes menegaskan bahwa target tidak berubah, dan bahwa jawaban atas kegagalan harus melalui penampilan dan hasil pada laga berikutnya.