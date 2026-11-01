Seluruh perhatian pada petang hari Minggu ini tertuju ke Allianz Stadium, yang menjadi tuan rumah laga yang dinanti antara Juventus dan Napoli, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Serie A Italia.

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain utama, baik dari segi personel maupun skema taktik, dalam upaya menemukan solusi yang bisa mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Berikut susunan pemain utama Juventus:

Juventus (4-3-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Woltemade, Adzic; Kolo Muani.

Bangku cadangan: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Pogba, Yildiz, Cambiaso, Rugani, Thuram.

Di sisi lain, Napoli memasuki laga ini di bawah komando pelatihnya Massimiliano Allegri, di tengah kondisi tak biasa yang memaksanya melakukan beberapa penyesuaian pada susunan pemainnya.

Rasmus Hojlund absen karena mengalami demam, sementara Allegri memutuskan untuk tetap menempatkan Amir Rrahmani di bangku cadangan, di saat Milinkovic absen dari pertandingan karena cedera otot.

Berikut susunan pemain utama Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

Juventus saat ini tidak sedang berada dalam periode terbaiknya, setelah kekalahan dari Genoa menambah tekanan pada tim dan memicu lebih banyak pertanyaan seputar penampilan serta hasil-hasilnya.

Dalam upaya meredam situasi dan menata ulang segalanya, klub memberikan para pemainnya periode istirahat selama beberapa hari terakhir, sebelum menggelar diskusi di dalam ruang ganti, dengan tujuan melewati dampak kegagalan terakhir dan bersiap dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Napoli. Spalletti dan para pemainnya dituntut untuk menunjukkan karakter tim serta semangat juangnya, dalam ujian penting yang bisa menjadi peluang untuk mengembalikan kepercayaan diri menghadapi lawan yang kuat.

Satu setengah jam sebelum pertandingan dimulai, bus Juventus tiba di Allianz Stadium, di tengah sambutan meriah dari para suporter yang antusias memberi semangat kepada para pemain, tanpa melontarkan cemoohan. Para pendukung Bianconeri meneriakkan yel-yel mereka berkali-kali, dalam pesan yang jelas kepada para pemain dan jajaran pelatih, bahwa dukungan suporter masih hadir, namun sebagai imbalannya mereka menanti reaksi kuat di dalam lapangan, yang mencerminkan keinginan mereka untuk melewati fase sulit ini.