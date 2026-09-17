Malam para pemain cadangan: Manchester City hancurkan Norwich dengan lima gol di Carabao

Dalam sebuah malam yang berubah menjadi pertunjukan kekuatan, Manchester City menghancurkan tamunya Norwich City dengan skor telak lima gol tanpa balas dalam ajang Piala Liga Inggris, di mana para pemain cadangan menorehkan malam yang tak akan dilupakan oleh pendukung Citizens.

Ini bukan sekadar pertandingan babak ketiga Piala Liga, melainkan sebuah pernyataan resmi dari Manchester City kepada sepak bola Inggris: tim ini tidak memiliki satu tim, melainkan dua pasukan bintang.

Dengan kemenangan besar ini, Manchester City menetapkan janji panas dengan Brighton di babak 16 besar turnamen Piala Liga Inggris, dalam pertandingan yang dinanti dan akan digelar akhir bulan Oktober mendatang, menegaskan bahwa sang juara bertahan melangkah dengan mantap dalam upaya mempertahankan gelarnya.

Babak pertama: pengepungan total dan percikan Brasil

Maresca memasuki laga dengan susunan pemain yang mengalami perubahan radikal, memberikan kesempatan kepada wajah-wajah muda dan para pemain cadangan, namun filosofinya tidak berubah.

Sejak detik pertama, Citizens memberlakukan pengepungan yang mencekik, penguasaan bola mencapai 72%, serta sirkulasi bola terus-menerus di tepi sepertiga akhir dalam upaya putus asa untuk memecahkan kode pertahanan Norwich yang solid di bawah komando Harry Darling dan Bruno Alves, yang berhasil menghalau puluhan umpan silang.

Kunci penyelesaiannya terletak pada kecerdasan Rayan Cherki, yang mundur sebagai penyerang bayangan untuk menghubungkan lini tengah yang dipimpin Mateo Kovacic dan menciptakan keunggulan jumlah yang membingungkan kedua bek tengah.

Meski Norwich bertahan dan mencoba dengan malu-malu untuk keluar dari daerahnya, kewaspadaan Abdukodir Khusanov dan Vitor Reis memotong semua jalan.

Lalu tibalah momen yang dinanti para pendukung; gol pertama Floyd Samba pada menit ke-29 bukanlah gol biasa. Setelah kombinasi teknik yang memukau, ia menemukan dirinya sendirian di dalam kotak penalti, ia tidak panik, melepaskan tembakan keras yang tak terbendung hingga bersarang di gawang, mengumumkan skor 1-0 dan awal sebuah legenda baru.

Gol tersebut benar-benar membebaskan City, dan beberapa menit kemudian, datang gol kedua melalui Rayan Cherki (32) yang menerjemahkan dominasi menjadi gol kedua, mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas dan penguasaan bola yang mencapai 70%, dalam babak yang berjalan sepihak.

Babak kedua: menegaskan bahwa masa depan telah tiba

Dengan dimulainya babak kedua, Maresca melakukan pergantian pertamanya dengan memasukkan Rayan McIdoo menggantikan Cherki, sementara Norwich mencoba menyegarkan permainan dengan memasukkan Paris Maghoma menggantikan Baba Amadou Diallo, tetapi hasilnya berbalik.

City kembali lebih haus, dan dalam sebuah momen yang menegaskan besarnya kekompakan antara talenta-talenta baru, Ayoub Bouadi mengirim umpan halus di belakang pertahanan, Alan (48) melesat ke arahnya bagai anak panah dan mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnya 3-0, menorehkan brace bersejarah pada malam pertamanya dan menegaskan bahwa 30 juta euro hanyalah transaksi pencurian.

Floyd Samba pun tak mau keluar dari bayang-bayang, ia juga ingin meninggalkan sentuhan keduanya pada menit ke-54, dan setelah kerja bagus Rayan Ait-Nouri di sisi kiri, Samba menyambut umpan silang yang matang dan mengonversinya ke gawang, mencetak gol keduanya dalam pertandingan dan gol keempat bagi City 4-0, mengubah pertandingan menjadi festival gol.

Empat gol penuh, gawang bersih, dan nama-nama baru mengetuk pintu ketenaran dengan kuat. City tidak hanya menang di Piala Liga, tetapi mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pesaing di Premier League: bahkan ketika Maresca mengistirahatkan bintang-bintang besarnya, ia memiliki generasi baru yang mampu menerkam lawan mana pun.

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Dan pada menit ke-90, penutup manis datang dengan tanda tangan pemain pengganti emas Rayan McIdoo, yang masuk pada babak kedua menggantikan Rayan Cherki untuk menegaskan kedalaman talenta City.

Gol kelima datang setelah rangkaian kolektif yang memukau, penetrasi dari sisi kanan dan umpan silang yang matang, disambut McIdoo dengan tembakan keras yang bersarang di gawang, memperkenalkan dirinya dengan kuat dan meninggalkan sentuhannya pada malam festival, serta menaikkan skor menjadi 5-0 bersejarah yang layak bagi sang juara bertahan dan menegaskan bahwa pasukan Enzo Maresca tidak mengenal belas kasihan hingga detik-detik terakhir.