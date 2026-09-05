"Saya bertekad untuk mendapatkan kembali respek terhadap nama saya. Belakangan ini sudah terlalu banyak, terlalu banyak omongan," kata Demirovic. "Katanya saya kandidat untuk dijual. Sekarang saya bisa menunjukkan bahwa saya ada di sini. Dan bukan pemain yang tidak menemukan klub."

Pada musim panas, muncul laporan yang menyebut Demirovic masuk daftar jual di VfB. Pemain 28 tahun itu disebut bisa dilepas jika ada tawaran yang sesuai, dan pelatih Sebastian Hoeneß dikabarkan setuju dengan transfernya.

Hoeneß sudah dengan tegas membantah gambaran seperti itu pada Juli. Pria 44 tahun itu mengaku "terganggu dan sejujurnya kesal dengan beberapa hal yang ditulis". Selain itu, ia juga menyatakan dukungan yang jelas kepada Demirovic: "Tujuan saya adalah selalu memiliki pemain-pemain terbaik di VfB dan Medo adalah salah satu pemain terbaik kami."

Laporan dan spekulasi semacam itu tentang dirinya membuat Demirovic mengalami "malam-malam tanpa tidur", seperti yang ia akui pada Jumat malam. "Bahkan sejak pemusatan latihan, sudah disebarkan kebohongan bahwa pelatih ingin menjual saya. Itu cepat kami luruskan."

Demirovic buka-bukaan: "Apakah saya begitu tidak diinginkan?"

Meski begitu, ia sempat mempertanyakan dirinya sendiri, karena spekulasi itu tidak berhenti meski Hoeneß sudah memberikan klarifikasi dan ia sendiri sudah menyatakan komitmennya yang jelas kepada VfB. "Pada titik tertentu, Anda masuk ke fase ketika bertanya pada diri sendiri: 'Apakah memang harus mulai mencari-cari? Apakah saya begitu tidak diinginkan?'", ujar Demirovic, memberikan gambaran tentang kondisi perasaannya hanya beberapa pekan lalu.

Galatasaray disebut memiliki minat besar kepada penyerang bertubuh kekar itu, tetapi kepindahan sebenarnya bukan sebuah topik. "Saat ini tidak banyak yang lebih baik di luar sana," kata Demirovic. "Pelatih membuat saya merasa penting dalam percakapan-percakapan kami. Dan kemudian saya tidak memberi pelatih pilihan lain dan mengatakan bahwa saya akan bertahan di VfB."

Pada kemenangan kandang atas Köln, Demirovic masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Deniz Undav dan mencetak gol penentu 3:0 lima menit kemudian melawan tim tamu yang berbahaya di babak kedua. Pada akhirnya Stuttgart menang 4:1 (1:0) dan dengan demikian menebus kekalahan telak 1:5 pada laga pembuka di markas Bayern Munich.