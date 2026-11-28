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AS FAR dan Raja mengawali kiprah mereka di fase grup Piala Konfederasi CAF dengan hasil berbeda. AS FAR meraih kemenangan penting 3-1 atas wakil Afrika Selatan, Durban City, sementara Raja hanya bermain imbang tanpa gol melawan wakil Togo, ASKO Kara.

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AS FAR langsung menunjukkan keunggulannya sejak awal di Stadion Pangeran Moulay El Hassan, Rabat. Ahmed Hammoudan membuka keunggulan pada menit ke-12 setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Merveil Ndockyt. Gol itu membawa timnya unggul sekaligus menegaskan awal yang agresif dari tuan rumah, yang menyia-nyiakan lebih dari satu peluang untuk menambah gol pada menit-menit awal.

Tim Maroko itu terus menekan hingga Ahmed Hammoudan kembali menjebol gawang lawan pada menit ke-44 lewat tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. AS FAR pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 dan membuat lawan asal Afrika Selatan itu menghadapi tugas berat di babak kedua.

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Di awal babak kedua, Durban City berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50 melalui Alou Doumbia, yang menyambut umpan Kyle Jurgens, sehingga laga kembali memanas. Namun, AS FAR tidak memberi kesempatan lawannya untuk bangkit dan memastikan kemenangan lewat gol ketiga yang dicetak Marouane El Ouadni pada menit ke-83 melalui sundulan dari situasi tendangan sudut. AS FAR pun mengamankan kemenangan 3-1.

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Raja vs ASKO Kara

Di Stadion Mohammed V, Casablanca, Raja tersandung di awal kiprahnya di Grup A setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan tamunya asal Togo, ASKO Kara. Dalam laga tersebut, tuan rumah kesulitan mengubah dominasi menjadi gol meski melancarkan banyak serangan.

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Raja memulai pertandingan dengan tekanan yang jelas dan mengancam gawang lawan melalui Ismail Khafi dan Adam Ennafati, tetapi kiper Manani Ouro Beri mampu menggagalkan upaya keduanya. Sementara itu, tim Togo nyaris mengejutkan tuan rumah pada menit ke-41 ketika tendangan bebas langsung Souleymane Ouro Gafou membentur tiang kiri.

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Di babak kedua, Raja meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol keunggulan. Mathis Ouyoussoui tampil menonjol dalam beberapa kesempatan, sedangkan Ismail Khafi menyia-nyiakan peluang berbahaya dari jarak dekat pada menit ke-77 setelah tembakannya ditepis kiper asal Togo itu. Upaya demi upaya terus dilancarkan, tetapi skor tidak berubah.

Menit-menit akhir diwarnai tekanan tanpa henti dari Raja, yang mencoba memanfaatkan umpan silang dan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, lini pertahanan ASKO Kara dan kipernya mampu menjaga gawang tetap bersih hingga peluit akhir, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu poin.

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Kedua hasil tersebut tercipta di awal kiprah kedua tim di fase grup. Raja bermain di Grup A bersama Al Ahly asal Mesir, Primeiro de Agosto asal Angola, dan ASKO Kara, sementara AS FAR bersaing di Grup B bersama Durban City, Azam asal Tanzania, dan Al Ahli Tripoli asal Libya.

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