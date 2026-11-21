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Kekalahan Al Nassr dari Al Ahli bukan sekadar sandungan dalam persaingan Liga Roshn Saudi. Hasil ini membangkitkan kembali ingatan akan salah satu malam paling menyakitkan dalam sejarah pertemuan kedua tim, setelah skenario keruntuhan yang dialami Al Nassr lebih dari 11 tahun lalu terulang. Al Nassr unggul satu gol dan bintangnya, Cristiano Ronaldo, gagal mengeksekusi penalti, sebelum laga berbalik total dan tim kembali menelan kekalahan dengan tiga gol dari Al Ahli.

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Al Ahli memenangi laga klasik kedua tim dengan skor 3-1 pada Jumat kemarin di Jeddah, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan. Hasil ini menjadi kemenangan berharga atas pemuncak klasemen sekaligus menegaskan kemampuan Al Ahli membalikkan keadaan meski sempat tertinggal.

Al Nassr mengawali laga dengan sempurna setelah Ronaldo membuka skor pada menit ke-14. Gol itu memberi timnya keunggulan sejak dini dan membuat tuan rumah tertekan untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, bintang Portugal itu menyia-nyiakan peluang menggandakan keunggulan hanya empat menit kemudian, ketika gagal mengonversi tendangan penalti menjadi gol kedua. Momen inilah yang memberi Al Ahli kesempatan untuk memulihkan keseimbangan dan kembali ke dalam permainan.

Jelang akhir babak pertama, pemain asal Brasil Wenderson Galeno berhasil menyamakan kedudukan setelah membobol gawang Al Nassr. Gol tersebut mengembalikan laga ke titik awal dan memberi suntikan moral besar bagi timnya sebelum turun minum.

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Di babak kedua, karakter Al Ahli tampak semakin jelas. Striker asal Inggris Ivan Toney mencetak gol kedua pada menit ke-71, sebelum bek asal Brasil Roger Ibañez melepaskan pukulan ketiga hanya empat menit berselang.

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Dengan kemenangan ini, Al Ahli menambah jumlah kemenangannya atas Al Nassr menjadi 11 laga dalam sejarah pertemuan keduanya di Liga Pro Saudi, kompetisi yang bergulir sejak 2008 dan menyandang nama saat ini sejak 2022.

Kekalahan yang membangkitkan kenangan malam Al Somah pada 2015

Kekalahan pada Jumat itu memiliki makna historis tersendiri, karena ini baru kedua kalinya Al Nassr berhasil membuka skor melawan Al Ahli tetapi justru berakhir kalah di ajang Liga Pro.

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Kejadian pertama terjadi pada 22 Maret 2015, saat kedua tim bertemu di pekan ke-20 musim 2014/2015, dalam laga yang hingga kini masih membekas di ingatan suporter kedua klub.

Saat itu, Al Nassr unggul lewat dua gol Mohammad Al-Sahlawi dan tampak akan meraih kemenangan penting. Namun, Al Ahli menolak menyerah dan berhasil membalikkan keadaan secara dramatis hingga menang 4-3.

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Bintang asal Suriah Omar Al Somah menjadi pahlawan tak terbantahkan malam itu dengan mencetak tiga gol alias hat-trick, sementara Osama Hawsawi menambah satu gol lainnya. Keduanya menggagalkan upaya Al Nassr mempertahankan keunggulan.

Al-Sahlawi mencetak gol ketiga Al Nassr sekaligus melengkapi hat-trick pribadinya, tetapi performa gemilang Al Somah memastikan kemenangan untuk Al Ahli. Lebih dari satu dekade kemudian, skenario itu terulang dengan detail berbeda, tetapi dengan akhir serupa: Al Nassr unggul, Al Ahli bangkit, dan Al Nassr meninggalkan lapangan dengan kekalahan.

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Ivan Toney terus menjadi momok bagi gawang Al Nassr

Ivan Toney melanjutkan performa apiknya melawan Al Nassr setelah kembali membobol gawang mereka dalam laga klasik tunda tersebut. Striker asal Inggris itu kini mengoleksi empat gol dalam lima pertemuan melawan Al Nassr di Liga Saudi.

Gol penyerang Inggris itu lahir dari titik penalti, menegaskan ketajamannya yang berulang kali muncul melawan salah satu rival utama Al Ahli, seperti dilaporkan harian "Al Riyadiyah" Arab Saudi.

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Berdasarkan data Transfermarkt, Al Nassr kini menjadi tim Saudi keenam yang paling sering dibobol Toney di liga, sejajar dengan Al Kholood, Damac, Al Ettifaq, dan Al Fayha, dengan masing-masing empat gol.

Di atas klub-klub tersebut ada Al Khaleej, Al Riyadh, dan Al Fateh, yang gawangnya kebobolan enam gol dari striker Inggris itu, sementara ia mencetak lima gol ke gawang Al Hilal dan Al Qadsiah.

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Absennya Mane menambah daftar kekalahan Al Nassr

Catatan negatif Al Nassr tidak berhenti pada kekalahan di laga klasik, tetapi juga merembet ke rekor tim tanpa bintang asal Senegal Sadio Mane. Ia absen dari pertandingan karena kabar bahagia dalam keluarganya, setelah dikaruniai seorang anak pada pagi hari pertandingan, dan staf pelatih mengizinkannya keluar dari skuad.

Dengan kekalahan ini, jumlah kekalahan Al Nassr dalam pertandingan tanpa Mane bertambah menjadi enam, dari total 18 laga di mana namanya tidak tercantum dalam skuad.

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Pemain Senegal itu absen dalam 12 pertandingan musim lalu, dengan Al Nassr kalah lima kali di antaranya, berbanding enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Di antara kekalahan tersebut terdapat dua kekalahan dari Al Ahli, satu di final Piala Super Saudi dan satu lagi pada putaran pertama Liga Roshn, ditambah dua kekalahan dari Al Qadsiah dan satu dari Al Hilal.

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Lalu datang kekalahan keenam dari Al Ahli di laga klasik terakhir, yang sekaligus menjadi pertandingan pertama yang dilewatkan Mane bersama Al Nassr musim ini, dan yang keempat baginya sejak mengenakan seragam kuning.

Sebaliknya, Al Nassr tidak pernah kalah dalam lima pertandingan yang dilewatkan Mane pada musim pertama dan keduanya bersama tim, bahkan selalu menang di semua laga tersebut.