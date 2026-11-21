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Chelsea menyia-nyiakan keunggulan atas tamunya, Leeds United, dan harus menelan kekalahan pahit 1-4 pada Sabtu malam di Stamford Bridge dalam pekan ke-11 Liga Primer Inggris.

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Chelsea unggul lebih dulu lewat gol pemain asal Belanda, Emanuel Emegha, pada menit ke-24, tetapi Leeds dengan cepat menyamakan kedudukan tiga menit kemudian melalui Noah Okafor.

Dominic Calvert-Lewin kemudian mencetak gol kedua tim tamu dari titik penalti pada menit ke-53.

Lima menit berselang, Noah Okafor mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Leeds, sebelum rekan setimnya, Brenden Aaronson, melengkapi empat gol tim tamu pada menit 90+1.

Hasil ini membuat Leeds mengoleksi 17 poin dan menempati peringkat keenam, sementara Chelsea tertahan di angka 16 poin di peringkat kedelapan.

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Pada pekan sebelumnya di Liga Primer, Chelsea juga menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Sunderland.