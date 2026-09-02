Torino juga tampil buruk di Coppa Italia. Tersingkir di babak 32 besar melawan Monza menjadi kekalahan beruntun ketiga bagi Ignazio Abate sejak kedatangannya di kursi pelatih Torino. Awal yang mengecewakan itu juga tercermin dalam odds pemecatan dari para bandar, dengan mantan pelatih Juve Stabia itu turun dari 3,75 menjadi 2,75 di Sisal dan Snai.





Odds yang sama juga berlaku untuk Domenico Tedesco, yang juga masih belum meraih hasil di Serie A bersama Bologna asuhannya. Nama yang paling berisiko, di papan taruhan, tetap lawannya kemarin, Ivan Juric, yang justru naik dari 1,50 menjadi 1,85 setelah kekalahan 0-1 di Olimpico. Masimiliano Alvini (2,40) dan duet Di Francesco-Stroppa, yang sama-sama ditawarkan di angka 2,50, juga belum bisa tenang. Carlos Cuesta dari Parma dipatok di 3,25, sementara pemecatan Alberto Aquilani, Fabio Pisacane, dan Fabio Grosso sebelum akhir tahun bernilai 3,50 kali lipat taruhan.







