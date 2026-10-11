Malam istimewa di Kingdom Arena: Al Hilal dan Al Ittihad mendobrak kebiasaan

Al Hilal melayangkan pukulan telak kepada Al Ittihad, setelah menang dengan skor 3-2 pada laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan yang mencatat hasil belum pernah terjadi sepanjang sejarah pertemuan kedua tim di kompetisi tersebut, sekaligus memanaskan persaingan menuju puncak klasemen.

Al Hilal menunjukkan keunggulannya pada babak pertama, yang mereka akhiri dengan keunggulan dua gol berbanding satu, setelah pemain Brasil Gabriel Martinelli membuka keunggulan pada menit ke-11, sebelum pemain Maroko Youssef En-Nesyri menyamakan kedudukan untuk Al Ittihad pada menit ke-22, lalu pemain Inggris Ollie Watkins kembali membawa tuan rumah unggul pada menit ke-30.

Pada menit ke-64, pemain Belanda Crysencio Summerville memperbesar keunggulan Al Hilal dengan mencetak gol ketiga, sementara rekan senegaranya Steven Bergwijn memperkecil ketertinggalan Al Ittihad lewat tendangan penalti pada menit ke-89, membuat menit-menit akhir memanas di tengah usaha Al Ittihad untuk menyamakan kedudukan, yang dihadapi Al Hilal dengan mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang.

Menurut surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi, belum pernah ada satu pun dari kedua tim yang menang dengan skor 3-2 selama 36 pertemuan mereka sebelumnya di Liga Pro, sejak kompetisi ini bergulir pada musim panas 2008, sehingga laga puncak ini mencatatkan hasil yang luar biasa dalam sejarah El Clasico.

Dengan kekalahan ini, Al Ittihad kehilangan catatan tanpa kalahnya, menjadikannya tim terakhir di liga yang menelan kekalahan musim ini, sementara Al Hilal menambah koleksi poinnya menjadi 21, merebut kembali puncak klasemen dengan selisih dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr. Di sisi lain, perolehan poin Al Ittihad membeku di angka 17, mengakhiri pekan ini di peringkat keempat.