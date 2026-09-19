Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penampilan para pemainnya baik dari sisi fisik maupun teknis, usai kekalahan memalukan yang mereka terima pada Sabtu malam di kandang Brighton dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam pekan kelima Premier League.

Kekalahan pertama Arsenal di musim ini menghentikan perolehan poin sang juara bertahan di angka 12, sekaligus memberi rival mereka Manchester City peluang untuk memperlebar jarak menjadi tiga poin di puncak klasemen Liga Inggris.

Menurut jaringan Sky Sports, "gol-gol dari Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, dan Yankuba Minteh memberi Arsenal kekalahan terberat mereka di Liga Inggris dalam tiga tahun terakhir, dan secara mengejutkan mengakhiri awal musim mereka yang gemilang".

Arteta merasa para pemainnya kurang maksimal dalam pertarungan fisik, dan ia juga menyesalkan sikap lengah mereka dalam menangani bola, di mana mereka tertekan oleh tekanan Brighton.

Penampilan Arsenal sangat mengecewakan

Pernyataan pelatih Arsenal itu pun dipublikasikan, di mana ia mengatakan setelah pertandingan: "Hasil dan penampilan yang sangat mengecewakan. Semua penghargaan bagi Brighton atas cara mereka bermain dan menghadapi pertandingan ini".

Arteta menambahkan: "Mereka unggul dari kami dalam level yang berbeda pada dasar-dasar permainan. Mereka selalu lebih dulu dalam duel pertama, dalam pergerakan kedua, dan dalam bola-bola kedua, lalu mereka memulai serangan dari sana".

Ia melanjutkan: "Di atas semua itu, ketika bola berada di kaki kami, terutama di paruh lapangan kami sendiri, kami sangat buruk dari sisi teknis, dan kami tidak menghormati aturan serta prinsip permainan yang harus diterapkan melawan tim yang ingin menekanmu satu lawan satu".

Ia menegaskan: "Hal itu tidak pernah memberimu opsi untuk menguasai dan mengendalikan pertandingan sesuai keinginanmu. Dan ketika kami mendapat peluang-peluang besar, kami tidak memanfaatkannya. Kami harus memastikan bahwa kami memetik pelajaran karena hal ini tidak boleh terulang".

"Semuanya sudah jelas sejak lemparan ke dalam pertama"

Arteta menambahkan dalam konferensi pers usai pertandingan: "Ada banyak momen di mana penguasaan berimbang 50-50, tetapi sebagian besar waktu berpihak kepada mereka".

Ia melanjutkan: "Terkadang ada beberapa kesalahan fatal yang memengaruhi kami dengan cara yang sangat sulit, tetapi ini adalah sesuatu yang harus dijadikan pelajaran".

Ia menjelaskan: "Sejak lemparan ke dalam pertama, hal itu sudah sangat jelas. Kami menempatkan diri kami dalam kesulitan sekali, dua kali, dan tiga kali, dan kami perlu keluar dari situasi itu jauh lebih cepat. Ini adalah salah satu pelajaran terpenting yang harus kami tarik dari pertandingan ini".

"Kami tidak akan terpengaruh, ini pelajaran besar"

Arteta mengimbau untuk tidak terburu-buru menilai tim, menjelang jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan.

Ia mengatakan: "Hal ini tidak akan memengaruhi apa yang telah dicapai tim dan para pemain dalam enam atau tujuh pekan terakhir sejak mereka kembali dari Piala Dunia. Dengan kembalinya 18 pemain, apa yang telah kami capai, cara kami bersaing, dan jumlah pertandingan yang kami menangkan, adalah hal yang luar biasa".

Ia menutup: "Namun ini adalah pelajaran besar bagi kita semua untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk menang di level ini".