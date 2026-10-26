Vinicius Junior, bintang Real Madrid, absen pada Clasico terakhir yang dimenangi timnya, Los Blancos, atas rival mereka Barcelona dengan skor 2-1 di Stadion Spotify Camp Nou, akibat sanksi larangan bermain.

Clasico itu bisa menjadi titik balik dalam perjalanan karier Vinicius di dalam benteng Santiago Bernabeu, terutama di tengah kemunculan nama-nama baru yang kini bersaing dengannya untuk merebut tempat di susunan pemain utama pelatih Jose Mourinho.

Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, berhasil memanfaatkan absennya sang rekan Vinicius setelah dijatuhi sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan, dan tampil kuat memaksakan diri masuk ke dalam susunan pemain Los Merengues. Ia tampil memukau dalam Clasico, kemarin Minggu.

Dengan cemerlangnya Diomande, perdebatan tak lagi terbatas pada absennya Vinicius Junior, melainkan meluas menjadi pertanyaan mengenai posisi sang bintang Samba dalam perhitungan pelatih Jose Mourinho saat ia kembali bermain.

Pada musim lalu, dalam Clasico putaran pertama Liga, Vinicius mencuri sorotan setelah memprotes keputusan penggantian dirinya oleh pelatih Xabi Alonso, meski Madrid menang atas Barcelona dengan skor 2-1.

Saat itu Alonso memutuskan mengganti Vinicius pada menit ke-72 dan memasukkan Rodrygo Goes sebagai gantinya, tetapi pemain Brasil tersebut menunjukkan kemarahannya dan meninggalkan lapangan menuju ruang ganti, sebelum dengan cepat kembali untuk duduk di bangku cadangan.

Setelah Clasico itu, dimulailah fase ketegangan yang terkait dengan perselisihan antara Alonso dan Vinicius, dan berakhir dengan kepergian pelatih asal Spanyol tersebut dari jabatannya. Performa pemain Brasil itu pun menurun, sehingga Madrid mengakhiri musim tanpa gelar untuk kedua kalinya secara beruntun.

Kini, Vinicius Junior mendapati dirinya menghadapi ujian berulang setelah Clasico, di tengah performa gemilang Yan Diomande belakangan ini.

Pertanyaan-pertanyaan ini kian bertambah mengingat keputusan-keputusan terakhir Mourinho, karena ia mengganti Vinicius dalam dua pertandingan terakhir Madrid di Liga Champions Eropa, padahal pemain tersebut tengah menjalani sanksi larangan bermain di Liga, sehingga tidak memerlukan istirahat.

Mourinho memutuskan mengganti Vinicius Junior dalam laga melawan Roma pada menit ke-59, serta menarik pemain Brasil itu dari lapangan hijau pada menit ke-70 saat pertandingan melawan Leipzig.

Tak diragukan lagi, keputusan-keputusan Mourinho membuka pintu bagi beragam kemungkinan mengenai posisi Vinicius dalam proyek pelatih asal Portugal tersebut, serta apakah ia siap memberinya peran yang berbeda dari yang biasa dijalaninya pada tahun-tahun lalu.

Jika Clasico musim lalu menjadi titik krusial dalam perjalanan karier Vinicius, maka pertemuan musim ini mungkin membawa dampak yang berbeda terhadap masa depan pemain Brasil itu.

Lalu, akankah skenario itu terulang dan Clasico menjadi awal dari fase sulit bagi sang bintang Brasil? Ataukah ia akan berhasil mengembalikan Diomande ke bangku cadangan sekali lagi?