Malam impian Troy Parrott: striker Irlandia itu menembak Real Betis melewati Real Madrid yang marah

Real Madrid tak lagi sempurna di LaLiga musim ini. Tim asuhan pelatih José Mourinho tumbang 1-0 di markas Real Betis di Sevilla berkat gol pertama Troy Parrott di sepak bola Spanyol: 1-0. Pemain pengganti yang didatangkan dari AZ itu mencetak satu-satunya gol pada sepuluh menit jelang bubar. Kylian Mbappé gagal menuntaskan penalti pada fase akhir pertandingan. Baik Real Betis maupun Real Madrid sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat laga.

Di kubu Betis, Cucho Hernández dipilih sebagai ujung tombak ketimbang Parrott. Meski begitu, ada tempat di starting XI untuk antara lain Antony dan Isco. Di Real Madrid, Denzel Dumfries dipilih sebagai bek kanan ketimbang Trent Alexander-Arnold.

Antony langsung menunjukkan diri lewat tembakannya ke arah Thibaut Courtois, yang sigap dan mampu mengamankan bola. Justru Madrid yang paling dekat dengan gol pada fase pembukaan, tetapi tembakan langsung Vinícius Júnior membentur tiang.

Real Madrid tampil sangat mengecewakan dalam aspek menyerang dan hanya sedikit menciptakan peluang. Sangat menggambarkan situasi itu bahwa justru Dean Huijsen yang paling dekat dengan gol 0-1 setelah fase pembukaan. Pemain asal Amsterdam itu menyundul bola mengenai mistar.

Parrott masuk pada menit ke-69 dan belum sampai dua belas menit kemudian mencetak gol pertamanya untuk tim Andalusia itu. Courtois awalnya masih melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Nelson Deossa, tetapi tak berdaya menghadapi bola rebound dari pemain Irlandia tersebut: 1-0.

Itu tampaknya belum cukup untuk memastikan kemenangan. Carlos Espí, yang langsung dimasukkan Mourinho sesaat setelah gol 1-0, menyelesaikan peluang dengan indah dengan menceploskan bola ke sudut atas gawang dengan kaki kiri secara akrobatik setelah menerima umpan Vinícius Júnior. Namun, ia ternyata berada dalam posisi offside tipis: gol dianulir.

Pada masa injury time, Real tampak akan tetap terselamatkan. Vinícius terjatuh agak terlalu mudah saat melewati kaki terjulur bek Natan, tetapi penalti yang diberikan gagal dikonversi Mbappé setelah ditepis kiper Valles. Penalti itu tampaknya harus diulang karena para pemain masuk terlalu cepat, tetapi penalti ulang tidak diberikan, yang memicu kebingungan dari kubu Madrid dan Mourinho.



