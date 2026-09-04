Malam impian Troy Parrott: Striker Irlandia itu membawa Real Betis melewati Real Madrid yang marah

Real Madrid tidak lagi sempurna di LaLiga musim ini. Tim asuhan pelatih José Mourinho kalah 1-0 saat bertandang ke markas Real Betis di Sevilla berkat gol pertama Troy Parrott di kompetisi Spanyol: 1-0. Pemain pengganti yang didatangkan dari AZ itu mencetak satu-satunya gol sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir. Kylian Mbappé gagal mengeksekusi penalti pada fase akhir laga. Baik Real Betis maupun Real Madrid sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan.

Di kubu Betis, Cucho Hernández dipilih sebagai ujung tombak ketimbang Parrott. Namun, ada tempat di starting XI untuk antara lain Antony dan Isco. Di kubu Real Madrid, Denzel Dumfries dipilih sebagai bek kanan ketimbang Trent Alexander-Arnold.

Antony langsung menunjukkan dirinya lewat tembakan keras ke arah Thibaut Courtois, yang sigap dan mampu menangkap bola dengan baik. Justru Madrid-lah yang paling dekat dengan gol pada fase awal pertandingan, tetapi tembakan langsung Vinícius Júnior membentur tiang.

Real Madrid tampil sangat mengecewakan dalam menyerang dan hanya sedikit menciptakan peluang. Sangat menggambarkan jalannya laga bahwa justru Dean Huijsen yang paling dekat dengan gol pembuka untuk membuat skor 0-1 setelah fase awal pertandingan. Pemain asal Amsterdam itu menyundul bola membentur mistar.

Parrott masuk pada menit ke-69 dan belum sampai dua belas menit kemudian mencetak gol pertamanya untuk klub Andalusia itu. Courtois awalnya melakukan penyelamatan luar biasa atas sundulan Nelson Deossa, tetapi tak berdaya menghadapi bola rebound dari pemain Irlandia itu: 1-0.

Namun, itu tampaknya belum cukup untuk memastikan kemenangan. Carlos Espí, yang langsung dimasukkan Mourinho sesaat setelah gol 1-0, menyelesaikan peluang dengan brilian dengan melepaskan bola umpan Vinícius Júnior secara akrobatik memakai kaki kiri ke pojok atas gawang. Namun, ia ternyata berdiri dalam posisi offside tipis: gol dianulir.

Pada masa injury time, Real tampak akan tetap selamat. Vinícius jatuh sedikit terlalu antusias saat melewati kaki terjulur bek Natan dan kemudian melihat penalti yang diberikan gagal dikonversi Mbappé setelah ditepis kiper Valles. Penalti itu tampaknya harus diulang karena para pemain masuk terlalu cepat, tetapi yang membuat para pemain Madrid dan Mourinho tak habis pikir, penalti ulang tidak diberikan.



