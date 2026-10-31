Pada malam yang membawa lebih dari sekadar satu kemenangan, Atletico Madrid berhasil naik ke puncak klasemen La Liga Spanyol, sekaligus memberikan pelatihnya asal Argentina, Diego Simeone, kesempatan untuk menulis lembaran baru dalam sejarah kompetisi tersebut, setelah timnya terus meraih poin dan mencatatkan rekor yang menyejajarkannya dengan salah satu legenda kepelatihan di Spanyol.

Atletico Madrid meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Levante dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam di Stadion Ciudad de Valencia, dalam rangka pekan kesebelas La Liga Spanyol.

Dengan kemenangan ini, anak-anak asuh Simeone menambah koleksi poin mereka menjadi 28 poin, sehingga merebut puncak klasemen untuk sementara, unggul satu poin atas Barcelona yang menempati posisi kedua dengan 27 poin, sementara tim Catalan itu masih memiliki satu pertandingan tunda. Di sisi lain, poin Levante tertahan di angka 10, sehingga bercokol di posisi keenam belas klasemen kompetisi.

Kemenangan ini bukan sekadar tambahan tiga poin baru bagi Atletico Madrid, melainkan juga membawa pencapaian bersejarah bagi pelatihnya, Diego Simeone, yang menyamai rekor atas nama Luis Aragones sebagai pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah La Liga Spanyol.

Simeone mencapai 345 kemenangan dalam 565 pertandingan yang ia jalani di La Liga, dengan 123 hasil imbang dan 98 kekalahan, sehingga menyamai angka Aragones, yang meraih 344 kemenangan dalam 756 pertandingan, dalam sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi besar pelatih asal Argentina itu sepanjang tahun-tahun kepemimpinannya di Atletico Madrid.

Pada jalannya pertandingan, Atletico Madrid membuka keunggulan melalui Alejandro Grimaldo, setelah bek asal Spanyol itu memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Levante di dalam kotak penalti, usai umpan dari Baena dari sisi kiri.

Olasagasti gagal menghalau bola dengan baik, sehingga bola sampai ke Grimaldo yang menguasainya, sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya dari sudut sempit, yang bersarang di pojok kiri atas gawang, menandai keunggulan timnya melalui sebuah gol yang indah.

Statistik mengungkap besarnya nilai ofensif Grimaldo sepanjang musim ini, setelah ia terlibat dalam enam gol di La Liga Spanyol 2026-2027, dengan rincian empat gol dan dua assist, sehingga menjadikannya bek dengan kontribusi gol terbanyak di kompetisi tersebut sejauh ini.

Pada babak kedua, Giuliano Simeone memperbesar keunggulan Atletico Madrid dengan gol kedua, setelah tim Madrid itu melancarkan serangan terstruktur dari sisi kanan, yang dipimpin oleh Baena yang membawa bola ke depan sebelum mengirimkan umpan matang kepada rekannya.

Giuliano memperlihatkan kecepatan tinggi dalam pergerakannya, setelah mengungguli Nacho Perez dengan akselerasinya, dan menerima bola di dalam kotak penalti, sebelum ia hanya butuh dua sentuhan untuk melewati kiper Ryan dan menceploskan bola ke dalam gawang, menegaskan keunggulan Atletico Madrid dan memastikan hasil akhir laga.

Demikianlah, Atletico Madrid keluar dengan kemenangan berharga untuk menduduki puncak La Liga, sementara Simeone menjadi pihak yang meraih keuntungan terbesar dari sisi historis, setelah menyamai pencapaian Aragones, dan kini berada di ambang untuk sendirian memegang rekor pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi.