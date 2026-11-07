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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Malam bergaya Barcelona: Enrique samai rekor terbaiknya dan kejar pencapaian Blanc

Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Luis Enrique
L. Blanc
Prancis
Spanyol

Tonggak sejarah

Paris Saint-Germain melanjutkan rentetan kemenangan mengesankan mereka, setelah meraih kemenangan ketujuh di Liga Prancis pada musim berjalan 2026-27 ini, dengan skor 1-0 atas Troyes, Sabtu malam, dalam lanjutan pekan kesepuluh.

Tim asuhan pelatih Luis Enrique memastikan kemenangan malam ini lewat Illia Zabarnyi yang mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-39.

Pelatih Luis Enrique pun mengembalikan sebuah angka emas dari era Barcelona, karena pelatih asal Spanyol itu malam ini menyamai rentetan kemenangan terbaik yang pernah ia raih sepanjang karier kepelatihannya: 11 kemenangan beruntun, angka yang sama persis dengan yang dicapai Enrique bersama Barcelona pada periode antara Januari dan Februari 2015, menurut statistik "Opta".

Namun rekor historis Paris Saint-Germain masih lebih besar dari itu; tim tersebut pernah meraih 16 kemenangan beruntun antara Desember 2015 dan Februari 2016, di bawah kepemimpinan Laurent Blanc, menurut data Statsdufoot.

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LaLiga

08 Nov 2026

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Dari sisi produktivitas gol, Saint-Germain telah mencetak 269 gol di Liga Prancis di bawah kepemimpinan Enrique, sehingga menyamai angka yang tercatat atas nama Laurent Blanc, yang pada masanya tim mencetak jumlah gol yang sama di kompetisi tersebut selama era kepemilikan Qatar.

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