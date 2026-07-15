Malam Angka-Angka Besar... Kane Mengejar Ronaldo, Bellingham Memimpikan Prestasi Langka

Tim nasional Inggris dan Argentina tidak hanya bertanding di semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu malam ini demi memperebutkan tiket ke final, tetapi pertandingan ini juga menjadi peluang emas bagi dua bintang “Tiga Singa”, Harry Kane dan Jude Bellingham, untuk menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola Inggris dan Piala Dunia.

Keduanya menampilkan salah satu lini serang terbaik dalam sejarah timnas Inggris, setelah memainkan peran utama dalam membawa tim ini ke babak semifinal, di tengah serangkaian rekor yang mungkin akan dipecahkan dalam laga melawan Argentina.

Kane dan Bellingham Mengejar Prestasi yang Belum Pernah Terjadi

Menurut Squawka, Harry Kane dan Jude Bellingham masing-masing telah mencetak 6 gol di Piala Dunia kali ini, sehingga keduanya berada di ambang pencapaian bersejarah; salah satu dari mereka hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak lebih dari 6 gol dalam satu turnamen besar.

Keduanya telah mencetak 12 dari total 13 gol yang dicetak Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, serta masing-masing menyamai rekor historis sebagai pemain Inggris dengan gol terbanyak di turnamen besar (6 gol), yang sebelumnya dipegang oleh Gary Lineker di Piala Dunia 1986 dan Harry Kane sendiri di Piala Dunia 2018.

Squawka menambahkan bahwa edisi saat ini merupakan yang pertama dalam sejarah Piala Dunia di mana sebuah tim memiliki dua pemain yang masing-masing mencetak 6 gol atau lebih dalam turnamen yang sama, dengan masih tersisa dua pertandingan potensial bagi timnas Inggris.

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Kane mengejar Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa

Ambisi Harry Kane tidak hanya terbatas pada membawa Inggris ke final, tetapi ia juga terus mengejar para pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang sejarah.

Kapten Inggris ini telah menambah koleksi golnya menjadi 14 gol sepanjang partisipasinya di Piala Dunia, dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor legenda Brasil, Ronaldo Nazário, yang mencetak 15 gol.

Hanya ada 4 pemain yang berada di atas Kane dalam daftar historis tersebut, sementara saat ini ia berada di peringkat kelima bersama pemain Jerman Gerd Müller, dan hanya terpaut dua gol dari pemegang rekor Jerman Miroslav Klose (16 gol).

Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa saat ini dengan 21 gol, diikuti oleh pemain Prancis Kylian Mbappé dengan 20 gol.

Bellingham membidik rekor langka bagi gelandang

Sementara itu, Jude Bellingham memiliki peluang untuk masuk ke dalam daftar sejarah langka di Piala Dunia.

Squawka mencatat bahwa pemain Real Madrid ini berpotensi menjadi gelandang kedua dalam sejarah turnamen yang mencetak dua gol atau lebih dalam tiga pertandingan berbeda, menyamai rekor yang dipegang oleh pemain Peru, Teófilo Cubillas.

Bellingham telah mencetak dua gol dalam dua pertandingan terakhir melawan Meksiko dan Norwegia, dan terus menunjukkan performa luar biasa yang menjadikannya salah satu bintang terkemuka di turnamen ini.