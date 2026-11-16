Malagò beri Mancini nilai sempurna: "Jika saat undian grup kami diberi tahu hasilnya akan seperti ini..."

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Pimpinan FIGC mengapresiasi kerja Roberto Mancini pada periode awal masa jabatan keduanya sebagai pelatih timnas Italia. Raihan 10 poin di grup bersama Prancis, Belgia, dan Turki terus terang sulit diprediksi.

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"Penilaiannya sangat, sangat memadai, bahkan bagus. Jika saat melihat grup ini kami diberi tahu hasilnya akan seperti ini..."

Demikian kata Giovanni Malagò, komisioner luar biasa FIGC yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden setelah perkara terkait pendaftaran yang tidak dilakukan. Ia mengomentari berakhirnya fase grup Nations League bagi Italia, yang finis ketiga di grupnya setelah kalah di Belgia. Italia gagal lolos ke perempat-final, tetapi terhindar dari degradasi dan, yang terpenting, laga play-off melawan tim-tim nasional Liga B.

"Turki adalah tim yang tampil di Piala Dunia dan memiliki prospek sangat bagus. Dua tim lainnya adalah Prancis, yang dianggap paling kuat, dan Belgia, yang selama bertahun-tahun berada di tiga besar peringkat FIFA serta menjadi satu-satunya tim yang mencetak gol ke gawang Spanyol di Piala Dunia. Kami tampak seperti tim yang siap dikorbankan, tetapi ternyata tetap bertahan di Liga A Nations League. Masih banyak yang harus dikerjakan, tetapi perjalanan ini dimulai dengan baik."

Italia menuntaskan kiprahnya di grup bersama Prancis, Belgia, dan Turki dengan kalah dalam kedua pertandingan melawan Belgia, yakni laga pertama dan terakhir, serta menang dalam kedua pertandingan melawan Turki. Sementara itu, Italia tak terkalahkan menghadapi Prancis yang lebih diunggulkan, dengan menahan mereka 1-1 di Paris dan mengalahkan mereka 3-1 di Milan.

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Kepada mereka yang menyebut keseimbangan dan soliditas pertahanan kini telah hilang, Malagò menjawab: "Itu tergantung apa yang dimaksud. Tidak ada yang lebih benar, dan saya telah mendapat penegasannya, daripada kenyataan bahwa kita adalah enam puluh juta pelatih. Semua orang punya pendapat, dan semua orang merasa berhak mengutarakannya, bahkan dengan cara yang menghibur."

Malagò menutup pernyataannya kepada media yang hadir dalam penyerahan penghargaan Panchina d'Oro di Coverciano: "Banyak yang berbicara tentang gaya sepakbola Italia dan pentingnya kemampuan bertahan. Kita punya tradisi yang telah menorehkan sejarah sepakbola, dengan serangan balik yang baik. Namun, sebenarnya semua itu sudah terlampaui. Sepakbola internasional telah bergerak lebih jauh: mungkin keseimbangan justru berarti tidak terpaku pada pola lama dari masa lalu, yang menurut saya tidak akan membawa Anda jauh. Ketika tahu lawan di atas kertas lebih baik, Anda harus menemukan sesuatu yang lebih di tingkat taktik. Kami tidak perlu diajari apa pun."