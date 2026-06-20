Málaga memenangkan pertandingan penentu dan kembali ke LaLiga setelah 8 tahun

Málaga CF kembali ke LaLiga setelah delapan tahun. Tim asal Andalusia ini berhasil mengalahkan UD Almería dengan skor agregat 1-2 dalam dua leg final babak play-off promosi, sehingga UD Almería harus tetap bermain di divisi kedua musim depan.

Setelah beberapa musim finis di papan atas dan bahkan pernah berlaga di Liga Champions, nasib Málaga mulai memburuk pada tahun 2018. Tim ini finis di posisi terbawah LaLiga dan terdegradasi ke divisi kedua.

Pada tahun-tahun berikutnya, klub ini mengalami gejolak baik di bidang olahraga maupun manajemen. Málaga bahkan terdegradasi ke divisi ketiga pada tahun 2023, sebelum kembali promosi setahun kemudian. Musim ini, klub tersebut finis di peringkat keempat di Segunda División.

Hal itu berarti mereka harus mengikuti babak play-off untuk promosi. Di semifinal, Málaga terlebih dahulu mengalahkan Las Palmas dengan skor agregat 2-1 dari dua leg. Di final, lawan mereka adalah Almería, yang menempati peringkat ketiga di klasemen reguler.

Pertandingan leg pertama akhir pekan lalu berakhir imbang 0-0, sehingga Almería tampaknya memiliki peluang terbaik untuk menyelesaikan pertandingan di kandang sendiri pada hari Sabtu. Namun, kenyataannya berbeda.

Chupete membuka skor dengan menyarangkan bola ke sudut jauh (0-1) dan David Larrubia mencetak gol kedua (0-2) ke sudut atas gawang. Almería tidak mampu mencetak gol lagi selain gol balasan 1-2 dari Léo Baptistão, yang mencetak gol dari jarak dekat.

Kedua tim, bagaimanapun, menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain. Thalys (Almería) langsung mendapat kartu merah pada masa tambahan waktu, sementara Aarón Ochoa menerima kartu kuning keduanya.