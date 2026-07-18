Makanan anak-anak dan puasa... Pola makan khusus di balik penampilan gemilang Olmo di Piala Dunia

Dani Olmo terus menunjukkan performa luar biasa bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026, setelah tiba di turnamen tersebut dalam kondisi fisik terbaiknya sepanjang musim ini, berkat program nutrisi dan latihan fisik yang dirancang secara cermat bersama tim ahli yang mendampinginya.

Sebuah laporan dari surat kabar Spanyol "AS" mengungkap detail rencana yang diikuti Olmo untuk mencapai puncak kesiapan fisiknya, rencana yang membuatnya mampu mengulangi pencapaiannya di Kejuaraan Eropa, setelah ia memulai turnamen sebelumnya sebagai pemain cadangan sebelum akhirnya menjadi pemain inti dan penentu, skenario yang sama terulang di Piala Dunia, di mana ia berubah menjadi salah satu kartu andalan pelatih Luis de la Fuente, setelah memberikan energi baru pada serangan dan tiba di Amerika Serikat dalam performa terbaiknya sepanjang tahun.

Javier Fernández Leguero, ahli gizi yang bekerja atau pernah bekerja dengan sejumlah bintang sepak bola, termasuk Eduardo Camavinga, Mariona Caldentei, Jenny Hermoso, Tony Martínez, Tiago Almada, dan David Soria, salah satu aspek dari rencana tersebut, sambil menjelaskan bahwa Eric García menjadi penghubung antara dirinya dan Olmo.

Legero mengatakan: “Semuanya dimulai berkat Garcia, yang telah bekerja sama denganku selama empat musim. Dia memberi tahu Dani tentang hal ini, dan Dani mendengarkanku. Kami mulai bekerja dengannya pada musim terakhirnya di Jerman, dan sejak kepindahannya ke Barcelona, kami terus bekerja sama dengan fokus penuh.”

Ia menambahkan: “Kami menganalisis hasil pemeriksaan darah para pemain, lalu merancang seluruh musim berdasarkan hasil tersebut. Tahun ini, segala sesuatunya untuk Dani diarahkan menuju Piala Dunia. Namun, ini bukan hanya tentang saya; anggota tim lainnya dan keluarganya juga mendukungnya, dan ini merupakan faktor kunci.”

Ia melanjutkan: “Segala sesuatunya dilakukan dengan sangat teliti, dengan memantau kebutuhan setiap pemain dan mengidentifikasi makanan yang mungkin merugikan atau bermanfaat baginya. Kami juga berkoordinasi dengan pelatih kebugaran agar semuanya selaras dan sejalan.”

Ahli gizi tersebut menyoroti bahwa salah satu perubahan utama dalam pola makan Olmo adalah “mengurangi asupan gluten,” tanpa menghilangkannya sepenuhnya, sebuah langkah yang sebelumnya telah diterapkan oleh sejumlah bintang seperti Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitić, Marcos Llorente, Novak Djokovic, dan Anthony Joshua.

Legero menjelaskan: “Kami mengurangi asupan gluten karena efek peradangannya, karena hal itu meningkatkan risiko cedera dan berdampak negatif pada proses pemulihan otot.”

Ia juga mengungkapkan bahwa Olmo telah memasukkan “puasa” ke dalam programnya, dengan tujuan mengurangi risiko cedera, meskipun tidak seketat yang dilakukan beberapa rekan setimnya seperti Marcos Llorente dan Alex Grimaldo dalam puasa intermittent.

Ia mengatakan: “Kami menerapkan puasa pada hari-hari ketika intensitas latihan lebih rendah, saat beban fisik berkurang. Hal ini membantu tubuh mengoptimalkan penggunaan energi pada saat yang benar-benar dibutuhkan.”

Ia menambahkan: “Kami melihat peningkatan massa otot, penurunan tingkat cedera, dan peningkatan performa yang signifikan. Saat menganalisis setiap pertandingan, kami menemukan bahwa perkembangannya bersifat bertahap dan berkelanjutan.”

Legero juga mengungkap salah satu rahasia program gizi tersebut, sambil tersenyum ia berkata: “Kami memiliki beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan semuanya, tetapi saya bisa membicarakan salah satunya. Kami menggunakan makanan yang mengandung bubur beras, mirip dengan yang disiapkan ibu-ibu untuk bayi mereka.”

Ia menambahkan: “Kami mencampurkan bubur beras dengan protein dan susu untuk menyiapkan makanan yang membantu pemulihan di malam hari, terutama pada tingkat otot. Kami biasanya menggunakannya ketika para pemain telah menjalani pertandingan berturut-turut, karena mengatur proses pemulihan dengan benar sangatlah penting, dan dengan cara ini kami berhasil mencapainya.”

Laporan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa program ini membantu Olmo mencapai Piala Dunia dalam kondisi fisik terbaik, sekaligus menegaskan bahwa dua umpan krusialnya—terutama umpan satu-dua dengan Pedro Porro saat melawan Prancis—hanyalah bagian yang terlihat dari keseluruhan gambaran, karena angka-angka menunjukkan bahwa ia menempati peringkat keenam di antara gelandang serang dalam hal rata-rata jarak yang ditempuh per pertandingan, yaitu 9,4 kilometer, di belakang pemuncak klasemen Martin Ødegaard yang rata-ratanya mencapai 10,04 kilometer.

Olmo juga menempati peringkat kelima dalam rata-rata jumlah akselerasi sebanyak 190,5, yang menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terpenting bagi Luis de la Fuente, sama seperti saat di Kejuaraan Eropa, setelah ia bersabar hingga saatnya untuk bersinar, dengan mengandalkan rencana khusus untuk Piala Dunia.