"Makan Pasta!" - Leonardo Bonucci Sindir Inggris Seusai Antar Italia Juara Euro 2020

Azzurri bangkit dari ketertinggalan baik itu di waktu normal maupun adu penalti untuk kemudian mengamankan gelar juara.

Leonardo Bonucci menyindir suporter Inggris setelah Italia mengalahkan Three Lions 3-2 di babak adu penalti untuk memenangkan Euro 2020.

Pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah 90 menit, dengan Bonucci menyamakan kedudukan di babak kedua seusai Inggris membuka papan skor di menit kedua lewat Luke Shaw.

Italia juga sempat tertinggal dalam adu penalti sebelum tembakan Marcus Rashford membentur tiang dan upaya dari Jadon Sancho serta Bukayo Saka dihentikan Gianluigi Donnarumma.

Apa Kata Bonucci?

Saat melakukan lap of honour, Bonucci mengejek suporter Inggris, dengan meneriakkan: “Lebih banyak pasta! Kita perlu makan lebih banyak pasta!”

Selain itu, ia mengambil kamera dan berteriak: “It’s coming to Rome”, mengacu pada slogan "It's Coming Home" yang digunakan oleh fans Three Lions di sebagian besar turnamen ini - dan sebelumnya.

Dalam wawancara yang lebih serius dengan RAI Sports, Bonucci menjelaskan apa arti kemenangan ini bagi dia dan rekan satu timnya – dan mengatakan bahwa menerima trofi di stadion Wembley yang hampir kosong adalah “suatu hal untuk dinikmati”.

"Gol bersejarah adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan pujian layak diberikan kepada pelatih, seluruh skuad,” katanya.

“Ketika kami berkumpul di Sardinia, ada sesuatu yang berbeda ketimbang [yang terjadi di] masa lalu. Kami perlahan mendapatkan kepercayaan diri, kepastian, persatuan. Ini adalah lapisan gula pada kue yang membuat kita menjadi legenda.

“Ini perasaan yang unik dan kami menikmatinya. Melihat 65.000 orang pergi sebelum piala dibagikan adalah sesuatu yang menyenangkan, sekarang piala itu datang ke Roma. Mereka pikir itu akan tinggal di London, maaf untuk mereka, tetapi Italia sekali lagi memberi pelajaran.

“Kami mengatakan selama pemanasan, apa yang terjadi di tribun hanyalah kebisingan di baelakang. Kami melewati 34 pertandingan tak terkalahkan, yang perlu kami lakukan adalah persis apa yang telah kami lakukan sejauh ini untuk sampai ke sini, tidak kurang, tidak lebih.”

Keberhasilan menjuarai Euro tahun ini adalah yang kedua buat Italia, menjadi yang pertama sejak 1968 silam.