Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Real Madrid, melanjutkan performa gemilangnya bersama Los Blancos, setelah mencetak gol kelas dunia hari Minggu ini ke gawang Racing Santander, dalam ajang La Liga.

Diomande tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Villarreal pada pekan kedelapan, bermain sejak awal di sayap kiri, sementara Vinicius Junior duduk di bangku cadangan.

Dalam pertandingan tersebut, Diomande mencetak gol yang mengantarkan timnya menang, namun laga itu juga diwarnai kartu merah untuk Vinicius, yang kemudian dihukum larangan bermain selama empat pertandingan.

Vinicius absen saat menghadapi Sevilla dan Barcelona, dan melanjutkan absennya hari ini dalam pertandingan melawan Racing Santander, serta tidak akan bermain pada pertandingan melawan Valencia berikutnya.

Meski ada sejumlah kekhawatiran bahwa lini serang Real Madrid akan terpengaruh oleh absennya Vinicius, ditambah performa Diomande yang naik-turun di awal musim, pemain asal Pantai Gading itu justru mencuri perhatian dengan penampilan istimewa.

Diomande mencetak 3 gol dan membuat 1 assist dalam 4 pertandingan terakhir di La Liga, serta mencetak 1 gol dan membuat 2 assist dalam dua pertandingan terakhir di Liga Champions Eropa.

Penampilan istimewa ini mendorong banyak laporan membicarakan kemungkinan Diomande tetap menjadi pemain inti dengan mengorbankan Vinicius saat masa larangan bermainnya berakhir.

Di sisi lain, Hassan Al-Aidarous, komentator pertandingan Real Madrid melawan Racing hari ini, membahas hal tersebut dengan mengatakan setelah gol indah Diomande: "Beristirahatlah dengan tenang, wahai Vinicius".

Ia melanjutkan: "Inilah suara para pendukung Real Madrid saat ini setelah kegemilangan Diomande di tengah absennya Vinicius".

Perlu diingat bahwa Diomande memulai musim dengan performa yang naik-turun, sebelum akhirnya berpadu kuat dengan tim, sehingga secara keseluruhan tampil dalam 14 pertandingan, mencetak 4 gol, dan membuat jumlah assist yang sama.