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Manuel Neuer dari Bayern Munich kembali mengalami cedera dalam laga tandang Bundesliga melawan FSV Mainz 05 dan harus diganti sebelum turun minum.

Pada menit ke-40, Bayern sempat kebobolan gol yang tampaknya menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tendangan bebas Amiri sempat mengenai Jonathan Tah dan Neuer sebelum meluncur ke tiang jauh, tempat Jae-Sung Lee menyundul bola ke gawang Bayern yang kosong. Namun, gol itu dianulir setelah intervensi VAR dan pemeriksaan selama beberapa menit karena pemain asal Korea Selatan tersebut berada dalam posisi offside saat tendangan bebas dilepaskan.

Keputusan itu memicu protes dari tuan rumah, sebagian di antaranya dengan marah. Seorang anggota staf memprotesnya dengan sangat keras di pinggir lapangan hingga mendapat kartu kuning dari wasit Robert Schröder.

Tak lama setelah gol ke gawangnya itu, Neuer meminta perawatan dan melepas sepatu serta kaus kaki di kaki kanannya. Setelah berkonsultasi dengan dokter Bayern, dipastikan bahwa pemain berusia 40 tahun itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia digantikan Jonas Urbig (45.).

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Masalah apa yang belakangan dialami Manuel Neuer?

Neuer baru kembali bermain pada Selasa lalu setelah absen cukup lama akibat iritasi tendon di kaki. Dalam kemenangan tandang 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions, ia bermain penuh, tetapi jarang mendapat ujian. Seusai laga, ia berbicara terbuka kepada Amazon Prime tentang masa absennya dan menjelaskan hal yang paling berat baginya: "Rasa sakitnya. Jelas," katanya.

Ia menambahkan: "Setiap hari saya merasakan sakit saat berjalan. Dan ketika saya bangun pagi, termasuk pagi ini, saya kembali merasakan sakit saat berjalan." Bayern tidak pernah mengumumkan secara resmi apakah iritasi tendon itu terjadi di kaki yang bermasalah pada Sabtu.

Bagi Neuer, itu menjadi akhir yang tidak menyenangkan dari sebuah pertandingan yang mencatatkan rekor: Dengan tampil di Mainz, ia menjadi pemain tertua yang pernah diturunkan Bayern Munich di Bundesliga. Ia menggeser Bernd Dreher dalam catatan tersebut.