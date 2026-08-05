Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, penyerang Al Nassr Arab Saudi, memamerkan koleksi mobil mewahnya yang bernilai 22 juta pound sterling.

Bintang berusia 41 tahun itu mengunggah 3 foto dirinya di media sosial saat berdiri di garasinya, dikelilingi sejumlah mobil menakjubkan.

Menurut surat kabar "The Sun", mobil-mobil yang ada di garasi itu meliputi dua unit Ferrari dan satu unit Bugatti.

Ronaldo mengumpulkan sejumlah mobil menakjubkan selama bertahun-tahun, termasuk model dari merek seperti McLaren, Mercedes, dan Lamborghini.

"Sang Don" mengakui tahun lalu bahwa dirinya tidak tahu berapa jumlah mobil yang ia miliki.

Ia berkata: "Kalau saya harus bertaruh, saya akan bilang 40 atau 41. Saya sangat menyukai mobil Bugatti, mobil-mobil itu benar-benar berbeda."

Bugatti Tourbillon yang berharga 3,2 juta pound sterling merupakan salah satu tambahan terbaru di garasi tersebut.

Ia juga memiliki Chiron senilai 2 juta pound sterling, Veyron senilai 1,5 juta pound sterling, dan Bugatti Centodieci senilai 7 juta pound sterling.

Mobil-mobil Ferrari yang ia miliki meliputi Monza senilai 1,4 juta pound sterling, Daytona SP3 senilai 2 juta pound sterling, dan Purosangue.

Selain itu, Ronaldo memiliki McLaren Senna (750 ribu pound sterling), Lamborghini Aventador (270 ribu pound sterling), Bentley Flying Spur (250 ribu pound sterling), Mercedes G-Wagon Brabus (600 ribu pound sterling), dan tiga mobil Rolls-Royce.

Bahkan, legenda Portugal itu menerima mobil BMW sebagai hadiah dari klub Al Nassr bersama rekan-rekan setimnya.

Ronaldo memberikan para penggemar kesempatan untuk melihat sekilas garasinya melalui unggahan di media sosial, yang berjudul: "Mainan-mainanku".

Para pengikutnya benar-benar terpukau, salah satunya berkomentar: "Tak masuk akal!", yang lain berkata: "Koleksi sang GOAT", sementara yang ketiga berkata: "Raja".