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Cristiano RonaldoGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Mainanku": Cristiano Pamerkan Koleksi Mobil Menakjubkan Senilai 22 Juta Pounds

Saudi Pro League
Al Nassr FC
Portugal
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Harga salah satu mobilnya mencapai 7 juta pound sterling

Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, penyerang Al Nassr Arab Saudi, memamerkan koleksi mobil mewahnya yang bernilai 22 juta pound sterling.

Bintang berusia 41 tahun itu mengunggah 3 foto dirinya di media sosial saat berdiri di garasinya, dikelilingi sejumlah mobil menakjubkan.

Menurut surat kabar "The Sun", mobil-mobil yang ada di garasi itu meliputi dua unit Ferrari dan satu unit Bugatti.

Ronaldo mengumpulkan sejumlah mobil menakjubkan selama bertahun-tahun, termasuk model dari merek seperti McLaren, Mercedes, dan Lamborghini.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

"Sang Don" mengakui tahun lalu bahwa dirinya tidak tahu berapa jumlah mobil yang ia miliki.

Ia berkata: "Kalau saya harus bertaruh, saya akan bilang 40 atau 41. Saya sangat menyukai mobil Bugatti, mobil-mobil itu benar-benar berbeda."

Bugatti Tourbillon yang berharga 3,2 juta pound sterling merupakan salah satu tambahan terbaru di garasi tersebut.

Ia juga memiliki Chiron senilai 2 juta pound sterling, Veyron senilai 1,5 juta pound sterling, dan Bugatti Centodieci senilai 7 juta pound sterling.

Mobil-mobil Ferrari yang ia miliki meliputi Monza senilai 1,4 juta pound sterling, Daytona SP3 senilai 2 juta pound sterling, dan Purosangue.

Selain itu, Ronaldo memiliki McLaren Senna (750 ribu pound sterling), Lamborghini Aventador (270 ribu pound sterling), Bentley Flying Spur (250 ribu pound sterling), Mercedes G-Wagon Brabus (600 ribu pound sterling), dan tiga mobil Rolls-Royce.

Bahkan, legenda Portugal itu menerima mobil BMW sebagai hadiah dari klub Al Nassr bersama rekan-rekan setimnya.

Ronaldo memberikan para penggemar kesempatan untuk melihat sekilas garasinya melalui unggahan di media sosial, yang berjudul: "Mainan-mainanku".

Para pengikutnya benar-benar terpukau, salah satunya berkomentar: "Tak masuk akal!", yang lain berkata: "Koleksi sang GOAT", sementara yang ketiga berkata: "Raja".

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