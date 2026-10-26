Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, melontarkan pernyataan menarik jelang pertandingan melawan Al Shamal Qatar, dalam rangkaian laga pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, sebuah pertandingan yang menempatkan sang Zaeem di hadapan ujian baru di tengah tekanan jadwal pertandingan dan tantangan dalam mempersiapkan para pemain.

Inzaghi berbicara tentang pemain asal Aljazair Riyad Mahrez, mantan bintang Al Ahli Saudi dan kini pemain Al Shamal, dengan memuji kualitasnya, namun pada saat yang sama ia menegaskan kesiapan Al Hilal untuk menghadapi lawan yang memiliki sejumlah pemain istimewa, di antaranya pemain Spanyol Pablo Mari.

Pelatih Al Hilal itu mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Riyad Mahrez adalah bintang besar, dan Al Shamal memiliki sejumlah pemain istimewa seperti Pablo Mari dan lainnya, dan kami akan mengerahkan upaya kami untuk melakukan apa yang diperlukan."

Inzaghi mewanti-wanti kekuatan Al Shamal

Pelatih Italia itu menekankan perlunya menjalani pertandingan dengan konsentrasi setinggi mungkin, sembari menegaskan bahwa Al Shamal bukanlah lawan yang mudah, mengingat mereka memiliki pelatih dan para pemain istimewa, di samping organisasi permainan yang mereka tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Inzaghi menjelaskan: "Tim Al Shamal kuat, dan memiliki pelatih serta para pemain yang sangat baik, karena itu kami akan hadir dan fokus dalam laga ini, saya telah memantau pertandingan terakhir mereka, dan mereka adalah tim yang terorganisir."

Absennya pemain Al Hilal dan kekhawatiran tekanan jadwal pertandingan

Dalam konteks lain, Inzaghi menyinggung pentingnya pemulihan fisik di tengah rangkaian pertandingan yang beruntun, sembari menyatakan bahwa tim pelatih bekerja sama dengan tim medis untuk mempersiapkan para pemain dan bersiap menghadapi agenda mendatang, tanpa memengaruhi kesiapan mereka untuk pertandingan-pertandingan penting.

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Ia mengatakan: "Proses pemulihan itu penting, terutama di tengah tekanan jadwal pertandingan, dan kami bekerja bahu-membahu dengan tim medis untuk mengimbangi pola pertandingan-pertandingan mendatang."

Pelatih Al Hilal itu mengungkap adanya sejumlah persoalan terkait kesiapan Martinelli setelah pertandingan melawan Al Qadsiah lalu, sementara Mohamed Mezghrani membutuhkan istirahat, sembari menegaskan absennya Ruben Neves dari pertandingan melawan Al Shamal, sedangkan status Sergej Milinkovic-Savic akan ditentukan setelah latihan.

Inzaghi menjelaskan bahwa tim pelatih juga memperhitungkan pertandingan melawan Al Fateh yang akan datang, sehingga menangani kondisi fisik para pemain menjadi hal yang penting, mengingat keinginan Al Hilal untuk melanjutkan perjalanannya tanpa membuat para pemainnya mengalami kelelahan yang menumpuk.