Pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, semakin dekat untuk melanjutkan kariernya di Liga Arab Saudi, setelah klub Al-Shabab memasuki negosiasi serius dengan mantan winger Al-Ahli tersebut, di tengah ketidakjelasan mengenai masa depannya dan keinginannya sebelumnya untuk kembali ke lapangan-lapangan Eropa, mengingat ia belum menerima tawaran-tawaran kuat hingga saat ini.

Sebelumnya, surat kabar "Asharq Al-Awsat" telah mengungkap adanya negosiasi antara Mahrez dengan dua klub, Al-Shabab dan Al-Ettifaq, sebelum indikasi yang mengaitkan pemain berusia 35 tahun itu dengan kepindahan ke skuad Al-Shabab semakin meningkat selama periode transfer musim panas saat ini.

Spekulasi mengenai tujuan berikutnya Mahrez mendapatkan dorongan baru, setelah sang pemain mulai mengikuti akun resmi klub Al-Shabab di platform "Instagram", sebuah langkah yang memperkuat perbincangan tentang kemungkinan kepindahannya ke klub ibu kota Arab Saudi tersebut.

Menurut jurnalis Italia, Gianluigi Longari, komunikasi antara Al-Shabab dan Mahrez terus berlanjut dengan tujuan mencapai kesepakatan sebelum penutupan bursa transfer, di tengah negosiasi mengenai imbalan finansial yang akan diterima sang pemain.

Spekulasi mengindikasikan bahwa Mahrez berupaya mendapatkan gaji tahunan yang mencapai sekitar 10 juta dolar, sementara Al-Shabab berusaha menurunkan nilai yang diminta untuk mencapai kesepakatan akhir dengan pemain Aljazair tersebut.

Mahrez sebelumnya menunjukkan keinginan untuk kembali ke Eropa setelah kepergiannya dari Al-Ahli, namun ketiadaan tawaran-tawaran serius mungkin mendorongnya untuk melanjutkan kariernya di Liga Arab Saudi, yang menjadi saksi salah satu periode paling menonjol dalam karier terakhirnya.

Mantan bintang Manchester City itu meraih kesuksesan yang mengesankan bersama Al-Ahli, setelah membawa timnya meraih gelar Liga Champions Asia Elite dalam dua kesempatan beruntun, sebelum mengakhiri karier internasionalnya bersama timnas Aljazair usai berakhirnya perjalanan tim tersebut di Piala Dunia 2026.