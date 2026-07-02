Mahrez: Kami mengincar prestasi bersejarah... dan kini saatnya menyerahkan tongkat estafet

Kapten tim nasional Aljazair, Riyad Mahrez, menegaskan bahwa partisipasinya di Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terakhir dalam kariernya di ajang tersebut, sambil menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru, dengan fokus utamanya kini tertuju pada memimpin “Les Verts” untuk meraih prestasi bersejarah di turnamen saat ini.

Mahrez mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir situs resmi FIFA menjelang laga melawan Swiss di babak 32 besar: “Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk menyerahkan tongkat estafet dan berhenti. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir yang saya ikuti, dan itu sudah pasti.”

Kapten Aljazair itu menjelaskan bahwa target pertama yang ditetapkan tim nasional sebelum turnamen dimulai telah tercapai, setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dan lolos ke babak gugur, namun ia menekankan bahwa ambisi mereka tidak berhenti sampai di situ.

Ia menambahkan: “Tujuan kami adalah melampaui babak pertama, dan kami telah mencapainya. Negara kami belum pernah sekalipun memenangkan pertandingan di babak gugur Piala Dunia.”

Mahrez menegaskan bahwa para pemain “Les Verts” menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban, dan bahwa kini telah terbuka peluang untuk menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Aljazair, melalui raihan kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia.

Kapten timnas Aljazair itu mengakhiri pernyataannya dengan pesan yang penuh semangat, seraya berkata: “Sekarang kita harus mewujudkannya, demi kita sendiri, demi keluarga kita, dan demi tanah air kita—itulah yang terpenting.”

Timnas Aljazair sedang bersiap menghadapi laga yang dinanti-nantikan melawan Swiss pada Jumat dini hari di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di tengah harapan para pendukung “Les Verts” agar tim ini dapat melanjutkan perjalanan dan meraih prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasi Aljazair di Piala Dunia, di turnamen yang akan menjadi penampilan terakhir bintang Riyad Mahrez di panggung dunia.

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