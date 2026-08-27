Sejumlah laporan media Saudi menuntaskan sebagian polemik yang berlangsung seputar masa depan bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez, mantan pemain Al Ahli, setelah namanya belakangan ini dikaitkan dengan kepulangan ke Liga Roshn, di tengah minat sejumlah klub Saudi untuk mendapatkan jasanya.

Nama Mahrez secara khusus sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Al Ettifaq atau Al Shabab, seiring keinginan sebagian klub untuk menggaet pemain asal Aljazair itu setelah kepergiannya dari Al Ahli pada bursa transfer musim panas saat ini, menyusul tercapainya kesepakatan dengan klub soal pemutusan kontraknya secara damai.

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Menurut surat kabar Saudi " Al Yaum ", saat ini tidak ada negosiasi langsung antara klub Al Shabab dan Riyad Mahrez, kendati kabar yang mengaitkan kedua pihak beredar dalam waktu belakangan ini, sehingga masa depan pemain itu tetap terbuka pada beberapa kemungkinan sebelum bursa transfer ditutup.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa ada upaya untuk meyakinkan Mahrez agar bertahan di Liga Saudi dan menjalani petualangan baru bersama salah satu klub, namun pemain itu masih berpegang pada sikapnya yang menolak gagasan kembali ke Liga Roshn untuk saat ini.

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Menurut sumber yang sama, Mahrez hingga kini belum menyambut kepindahan ke Al Shabab atau Al Ettifaq, di tengah adanya minat dari klub-klub Spanyol untuk mengontraknya pada bursa transfer yang sedang berlangsung, yang bisa jadi mendorong pemain itu untuk lebih memilih kembali ke lapangan-lapangan Eropa ketimbang melanjutkan kariernya di Saudi.

Mahrez sebelumnya menghabiskan dua musim bersama Al Ahli, dan berhasil meraih sejumlah pencapaian selama petualangannya bersama "Al Raqi", sebelum akhirnya pergi musim panas ini, sehingga spekulasi mengenai tujuan berikutnya pun bermula, terutama karena masa depannya belum tuntas secara final hingga saat ini. Di tengah penolakannya untuk kembali ke Liga Roshn serta adanya minat dari Spanyol atas jasanya, prioritas sang bintang Aljazair saat ini tampaknya adalah menjalani petualangan baru di luar Saudi.