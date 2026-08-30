Winger Aljazair, Riyad Mahrez, mantan pemain Al Ahli, semakin dekat untuk memastikan masa depannya, setelah transfer yang dinanti-nantikan kini hanya tinggal selangkah lagi dari pengumuman resmi, di tengah kesepakatan yang sudah tercapai. Namun, ada satu prosedur penting yang masih menunda kepindahan bintang Aljazair itu ke klub barunya.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Asharq Al-Awsat", klub Al Shabab telah mencapai kesepakatan dengan Riyad Mahrez terkait kepindahannya ke tim tersebut, setelah kedua belah pihak menuntaskan seluruh rincian yang berkaitan dengan kontrak baru, sehingga transfer ini tinggal menunggu penyelesaian satu prosedur terakhir yang memungkinkannya rampung secara resmi.

Penundaan pengumuman transfer ini tidak berkaitan dengan adanya perselisihan antara Al Shabab dan Mahrez, karena sumber-sumber menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan kesepahaman terkait kontrak, dan penandatanganan akhir kini bergantung pada persetujuan dari komite pengawasan keuangan Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi.

Liga saat ini memberlakukan pengawasan keuangan terhadap klub Al Shabab, hal yang membuat pendaftaran pemain terkait dengan penyediaan jaminan tambahan mengenai nilai kontrak dan kewajiban finansial yang menyertainya, sesuai data yang diminta oleh pihak berwenang dari klub.

Menurut sumber yang sama, liga hingga saat ini belum memberikan lampu hijau kepada Al Shabab untuk mendaftarkan Mahrez berdasarkan data keuangan yang diajukan, dan meminta klub untuk menyediakan jaminan yang diperlukan guna memastikan kemampuannya memenuhi nilai kontrak yang akan ditandatangani dengan pemain Aljazair tersebut.

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Saat ini Al Shabab tengah berupaya menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan mendapatkan persetujuan akhir, terutama setelah berhasil meyakinkan Mahrez untuk bergabung ke timnya, yang menjadikan aspek finansial sebagai satu-satunya kendala untuk merampungkan transfer ini.

Sebelumnya, Mahrez telah mengakhiri hubungannya dengan Al Ahli pada periode transfer saat ini secara damai, sehingga perhatian dengan cepat beralih ke tujuan berikutnya, sebelum Al Shabab memastikan sikapnya dan mampu mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut terkait kontrak barunya.